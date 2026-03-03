EU pojačava pritisak na Ukrajinu da dopusti inspekciju naftovoda Družba, ima za to ozbiljan razlog

Optužbe Mađarske i Slovačke da Kijev preuveličava štetu dobivaju novu težinu u kontekstu bliskoistočne krize, koja energetsko pitanje pretvara u europski prioritet.

Mađarska i Slovačka već otprije optužuju Kijev da preuveličava razmjere štete nakon ruskog napada, a sada zbog sukoba na Bliskom istoku to postaje važno pitanje i za ostale proukrajinske članice EU

Ukrajina je pod pritiskom Europske unije da dopusti inspekciju oštećenog naftovoda Družba, kojim ruska nafta stiže u Mađarsku i Slovačku. Te dvije proruski orijentirane zemlje optužuju Kijev da preuveličava razmjere štete nakon ruskog napada. Ukrajinski dužnosnici, međutim, tvrde da postoje jasni dokazi o opsežnim razaranjima.

Ukrajina navodi da joj je potrebno vrijeme za popravak naftovoda Družba te je dostavila dokaze o šteti nastaloj u ruskom zračnom napadu u siječnju, no Mađarska i Slovačka tvrde da je Kijev namjerno obustavio njegov rad.

Mađarska je odgodila odobrenje zajma EU-a za Ukrajinu dok se naftovod ne ponovno otvori, te je zajedno sa Slovačkom predložila slanje misije za utvrđivanje činjenica u Ukrajinu.

Sada i neke proukrajinske vlade u EU-u te Europska komisija traže od Kijeva da dopusti posjet kako bi se dokazalo da pokušava obnoviti protok nafte, prema riječima petorice diplomata i dužnosnika EU, piše Financial Times.

Ukrajinci tvrde da neodugovlače

Dvojica od njih rekla su da su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa tijekom posjeta Kijevu na četvrtu godišnjicu ruske sveobuhvatne invazije posebno zatražili pristup naftovodu Družba radi neovisne procjene štete, ali im je pristup odbijen.

Spor je postao hitniji nakon što su cijene energije porasle zbog američko-izraelskih vojnih akcija protiv Irana, koje su poremetile globalnu opskrbu naftom i plinom. Istodobno se zaoštrio jer Kijev i dalje odbija pristup europskim inspektorima..

Visoki ukrajinski dužnosnik blizak predsjedniku Volodimiru Zelenskom odbacio je tvrdnje da Kijev odugovlači, navodeći da su tehničari državne energetske tvrtke Naftogaz europskim partnerima dostavili dokaze da je Družba teško oštećena.

“Imamo satelitske snimke”

Sergij Korecki, glavni izvršni direktor Naftogaza, rekao je za Financial Times da je ruski napad izazvao požar u spremniku koji je sadržavao 75.000 kubičnih metara nafte, “a za njegovo gašenje bilo je potrebno 10 dana”. S obzirom na razmjere štete, rekao je da “potpuna procjena zahtijeva vrijeme i uskoro se očekuje”

Mađarski prmijer Viktor Orbán je u ponedjeljak tvrdio da raspolaže satelitskim snimkama koje pokazuju da Družba nije dovoljno oštećena da bi bila izvan funkcije te je poručio da će zadržati “protumjere” dok Ukrajina ne obnovi isporuke nafte. Slovački premijer Robert Fico rekao je da je ponuda njega i Orbána o “misiji za utvrđivanje činjenica” radi procjene štete odbijena.