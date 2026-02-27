Družba nije isporučivala samo rusku naftu: Njome je izvozila i Ukrajina

Obustava rada naftovoda nakon ruskog napada Ukrajini uskraćuje važan izvor prihoda i otvara pitanje održivosti domaće proizvodnje nafte.

Naftovod Družba izvozio je određene količine ukrajinske nafte, kao i znatno veće količine ruske sirove nafte, prije nego što je prije mjesec dana oštećen u ruskom napadu, što je dovelo do obustave opskrbe, rekli su tri izvora iz industrije upoznata s tim pitanjem, piše Reuters.

Isporuke nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj kroz naftovod kojim primarno upravlja Rusija obustavljene su od 27. siječnja, nakon onoga što Kijev opisuje kao ruski napad na crpne stanice u zapadnoj Ukrajini, što je izazvalo spor unutar Europske unije i napore Mađarske da blokira nove sankcije protiv Rusije.

Korištenje naftovoda Družba za izvoz ukrajinske nafte u članice EU-a Mađarsku i Slovačku dosad nije bilo javno objavljeno. Obustava Ukrajini uskraćuje izvor izvoznih prihoda i financijskih sredstava potrebnih za pokrivanje proračunskog deficita. Ako se nastavi, mogla bi prisiliti Kijev da zaustavi vlastitu proizvodnju nafte, naveli su izvori iz industrije.

Od ruske invazije prije četiri godine Ukrajina je sve informacije o preradi i izvozu nafte klasificirala kao povjerljive.

Ukrajina je 2021. proizvela oko 1,7 milijuna tona nafte. Također je uvozila značajne količine koje su se prerađivale u rafineriji u Kremenčuku, kapaciteta 19 milijuna tona godišnje, kao i u nekoliko manjih postrojenja.

Količine nisu poznate

Na početku rata u veljači 2022. Rusija je počela gađati ukrajinske rafinerije.

Praktično uništenje posljednjih ukrajinskih kapaciteta za preradu sredinom 2025. prisililo je trgovce na povećanje uvoza goriva te otvorilo pitanje što učiniti s domaćom proizvodnjom nafte, rekao je jedan od izvora. Budući da više nije imala domaće kapacitete za preradu, Ukrajina je bila prisiljena izvoziti naftu, a Družba je bila jedina dostupna ruta, naveo je izvor. Dio naftovodne mreže na teritoriju Ukrajine u vlasništvu je Državnog fonda za imovinu.

Reuters nije uspio utvrditi trenutačnu razinu ukrajinske proizvodnje nafte. Ukrajinski mediji izvijestili su da je najveća ukrajinska naftna kompanija Ukrnafta 2024. proizvela 1,4 milijuna tona nafte, približno jednako kao i 2023. godine.

Prema drugom izvoru iz industrije, Ukrajina je prije ruskog napada mjesečno ubacivala oko 40.000 tona nafte u naftovod Družba. Ostali izvori potvrdili su da je izvoz postojao, ali nisu naveli procjene količina. Sva tri izvora zatražila su anonimnost zbog osjetljivosti teme.

Drugi izvor naveo je da je Ukrajina mjesecima prije ruskog napada u siječnju ubacivala sirovu naftu u naftovod u Brodima, na zapadu zemlje, radi isporuke u Europu.

Prerada u Mađarskoj

Nafta dopremljena tim naftovodom prerađuje se u rafinerijama mađarske multinacionalne naftne kompanije MOL, piše Reuters.

Nafta ruskog podrijetla tradicionalno je činila većinu količina koje su se južnim krakom Družbe transportirale u srednju Europu. Naftovod je izgrađen 1960-ih tijekom sovjetske ere, te je jedan od najvećih naftovoda na svijetu, kapaciteta većeg od dva milijuna barela dnevno. Družba je izgubila na važnosti nakon ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu i naknadnih europskih sankcija.

Tranzit južnim krakom 2025. pao je na desetogodišnji minimum od 9,7 milijuna tona, objavila je kijevska konzultantska kuća Expro. Prema ExProu, Slovačka je primila 4,9 milijuna tona nafte, dok su isporuke Mađarskoj iznosile 4,35 milijuna tona. Češka je prestala koristiti rusku naftu u travnju 2025.

EU nije zauzeo jasan stav

Sjeverni krak naftovoda, koji je nekad bio glavna opskrbna linija za Poljsku, danas koristi tek mali dio kapaciteta za transport kazahstanske nafte u Njemačku.

Ukrajina je dugo planirala koristiti naftovod Družba za transport kaspijske nafte prema Europi. Godine 2002. dovršena je izgradnja naftovoda Odesa–Brodi, kojim su crnomorske naftne luke povezane s Družbom, no njime je od tada transportirano malo nafte.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u srijedu da je i taj dio naftovoda tijekom rata bio napadnut.

Bruxelles se u sporu oko Družbe nije svrstao ni na jednu stranu, ali je pozvao mađarskog premijera Viktora Orbána da poštuje sporazum o zajmu EU-a za Ukrajinu te planira 15. travnja podnijeti pravni prijedlog za trajnu zabranu uvoza ruske nafte. Slovačka je prekid rada naftovoda Družba objavila 13. veljače, znatno nakon što su isporuke ruske nafte prošlog mjeseca već bile obustavljene.