Janaf: Na Terminalu Omišalj prihvat 8 tankera neruske nafte za MOL Grupu

Na Janafovom Terminalu Omišalj u tijeku je iskrcavanje tereta sirove nafte za potrebe partnera MOL Grupe, a do početka travnja u dolasku je ukupno još sedam tankera za istog korisnika Janafovog naftovodnog sustava, izvijestili su u srijedu iz te transportne tvrtke u državnom vlasništvu.

Svi tankeri prevoze isključivo naftu neruskog podrijetla, napominju u svom priopćenju.

“Janaf je još jednom potvrdio pred svojim partnerima i ključnim dionicima kako predstavlja jamca sigurnosti opskrbe energijom u ovom dijelu Europe. Kao strateški energetski hub Europske unije i jedini siguran pravac opskrbe sirovom naftom za središnju Europu, Janaf je spreman zadovoljiti sve godišnje potrebe rafinerija u Slovačkoj i Mađarskoj. Kontinuiranim ulaganjima u cjevovode, objekte i ostalu infrastrukturu, kao i u razvoj poslovanja, održavamo kvalitetu usluge i pouzdanost na najvišoj razini za sve svoje partnere”, naveli su u svom priopčenju iz Jadranskog naftovoda.

Podsjetimo, Mađarska je 16. veljače obavijestila Europsku komisiju (EK) da se namjerava pozvati na mogućnost privremenog izuzeća od sankcija za uvoz ruske sirove nafte preko Jadranskog naftovoda zbog prekida dotoka preko naftovoda Družba, a EK je najavila da je spremna sazvati sastanak Koordinacijske skupine za naftu kako bi se razmotrio mogući poremećaj u opskrbi i moguća alternativi za opskrbu gorivom.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar tada je poručio da je Hrvatska spremna pomoći Mađarskoj i Slovačkoj u opskrbi naftom. Janafovi kapaciteti su dostatni te nema tehničkih izgovora za uvoz ruske nafte, izjavio je tada Šušnjar.