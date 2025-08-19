EU povećao uvoz ruskog LNG-a

Europska unija u prvoj polovini ove godine uvezla je iz Rusije ukapljeni prirodni plin (LNG) u vrijednosti od oko 4,48 milijardi eura, više nego u istom razdoblju lani kad je vrijednost isporuka ruskog LNG‑a iznosila 3,47 milijardi eura, objavio je europski statistički ured.

U prvih šest mjeseci 2025. ukupna vrijednost uvoza LNG‑a u EU iznosila je oko 26,9 milijardi eura. Oko polovine uvoza, u vrijednosti od 13,7 milijardi eura, isporučeno je iz SAD‑a.

Sjedinjene Američke Države bile su i najveći europski dobavljač LNG‑a u 2024., uz udio od 45 posto u ukupnom uvozu tog energenta u Uniju, izvijestila je Europska komisija.

Dok je na uvoz ruske nafte i ugljena EU uveo sankcije, uvoz plina dosad je ostao pošteđen sankcija, budući da neke članice i dalje snažno ovise o ruskom plinu, koji u Uniju pristiže u obliku LNG‑a, ali i putem plinovoda, uključujući i Turski tok (TurkStream).

Međutim, ruski plin mogao bi se pridružiti nafti i ugljenu, budući da je Europska komisija izradila nacrte planova za potpunu obustavu uvoza ruskog plina od 2028. godine.

Prema prijedlogu Europske komisije, zabrana uvoza u okviru novih ugovora stupit će na snagu 1. siječnja 2026., dok će isporuke prema postojećim kratkoročnim ugovorima morati biti otkazane od 17. lipnja 2026. godine.

Uvoz plina u okviru dugoročnih ugovora bit će pak zabranjen od 1. siječnja 2028., navodi se u prijedlogu koji još moraju odobriti Europski parlament i države članice.

Mjere zahtijevaju potporu najmanje 15 od 27 država članica koje predstavljaju najmanje 65 posto stanovništva Unije.

