EU uvodi nova pravila za nabavu kritičnih minerala kako bi smanjila ovisnost o Kini

Europska unija planira prisiliti tvrtke u bloku da kupuju ključne komponente od najmanje tri različita dobavljača u pokušaju smanjenja ovisnosti o Kini, objavio je u ponedjeljak Financial Times.

Nova pravila utjecat će na poduzeća u nekoliko ključnih sektora poput kemikalija i industrijskih strojeva, dodaje se u izvješću, rekla su dva dužnosnika EU-a upućena u to pitanje.

Novi zakon ograničit će tvrtke na kupnju oko 30 do 40 posto komponenti od jednog dobavljača, a ostatak bi morale nabavljati od najmanje tri dobavljača iz različitih zemalja, izvijestio je Financial Times.

Do novih pravila dolazi zato što Kina svoju dominaciju nad preradom mnogih minerala koristi kao polugu moći, ponekad ograničavajući izvoz, potiskujući cijene i potkopavajući sposobnost drugih zemalja da diverzificiraju svoje izvore materijala koji se koriste za izradu poluvodiča, električnih vozila i naprednog oružja.

Povjerenik Europske unije za trgovinu Maroš Šefčovič planira niz kaznenih carina na kineske kemikalije i strojeve u nastojanju da se uhvati u koštac s dnevnim trgovinskim deficitom bloka od milijarde eura i zaštiti tvrtke od kineskog “trgovinskog ratovanja”, pišu novine.

Šefčović i američki državni tajnik Marco Rubio potpisali su u travnju Memorandum o razumijevanju kojim se formalizira partnerstvo u proizvodnji i osiguranju kritičnih minerala, u sklopu napora za ublažavanje utjecaja Kine.

Komisija nije odmah odgovorila na upit Reutersa o ovoj temi.

Ovi planovi u ranoj fazi bit će predstavljeni na sastanku Europske komisije posvećenom Kini 29. svibnja, a čelnici EU-a mogli bi ih odobriti krajem lipnja, navodi Financial Times.