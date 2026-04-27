Kina naredila Meti da poništi kupnju AI startupa Manus vrijednu dvije milijarde dolara

Suosnivači Manusa pozvani su u Peking na razgovore s regulatorima, a potom im je zabranjeno napuštanje zemlje.

Kina je u ponedjeljak naložila američkom tehnološkom divu Meti da poništi akviziciju startupa za umjetnu inteligenciju Manus, vrijednu više od dvije milijarde dolara, dok Peking pojačava nadzor nad američkim ulaganjima u domaće tvrtke koje razvijaju napredne tehnologije.

Potez Nacionalne komisije za razvoj i reforme naglašava odlučnost Kine da spriječi američke kompanije u preuzimanju kineskog AI talenta i intelektualnog vlasništva, dok Washington nastoji ograničiti pristup kineskih tehnoloških tvrtki naprednim američkim čipovima. Ured NDRC-a za nadzor sigurnosti stranih ulaganja priopćio je da će “zabraniti strano ulaganje u Manus u skladu sa zakonima i propisima te zahtijevati od uključenih strana da odustanu od transakcije preuzimanja”.

Zabrana izvoza tenhologije

U priopćenju se ne spominje Meta ni drugi inozemni ulagači u Manus. Kina rijetko nalaže poništavanje već dovršenih korporativnih transakcija, no ubrzo nakon objave posla ministarstvo je najavilo njegovu procjenu i istragu.

Tvrtke uključene u strana ulaganja, izvoz tehnologije, prijenos podataka u inozemstvo i akvizicije moraju se pridržavati kineskih zakona i propisa, rekao je tada glasnogovornik ministarstva.

Suosnivači Manusa, izvršni direktor Xiao Hong i glavni znanstvenik Ji Yichao, pozvani su u Peking na razgovore s regulatorima u ožujku, a potom im je zabranjeno napuštanje zemlje, navodi pet izvora upoznatih sa slučajem, piše Reuters.

Već preselili u Metine urede

Nakon prikupljanja 75 milijuna dolara u krugu financiranja predvođenom američkim fondom Benchmark u svibnju 2025., Manus je u srpnju zatvorio urede u Kini i otpustio desetke zaposlenika. Tvrtka je potom preselila poslovanje u Singapur bez traženja odobrenja kineskih regulatora, tvrde izvori upoznati sa situacijom.

Time je matičnoj kompaniji Butterfly Effect omogućeno da se registrira u Singapuru i zaobiđe američka ograničenja ulaganja u kineske AI tvrtke, kao i kineska pravila koja ograničavaju prijenos intelektualnog vlasništva i kapitala u inozemstvo.

Nije odmah jasno na koji će način Kina provesti poništenje transakcije koja uključuje tvrtku registriranu u Singapuru. Zaposlenici Manusa već su se preselili u Metine urede u Singapuru, a projekti se nastavljaju unatoč zabrani izlaska iz zemlje za dvojicu direktora, rekli su izvori.

“Transakcija je u potpunosti bila u skladu s važećim zakonima. Očekujemo odgovarajuće rješenje istrage”, poručili su iz Mete.