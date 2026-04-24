Meta otpušta 8000 radnika zbog ulaganja u AI

Meta će otpustiti 10% svoje radne snage, obavijestila je tvrtka zaposlenike u dopisu u četvrtak. Također neće zapošljavati radnike za 6000 otvorenih radnih mjesta u nadi da će nadoknaditi novac koji troši na integraciju umjetne inteligencije u tvrtku.

Najavljeno smanjenje broja radnih mjesta u Meti, otprilike 8000 planirano je za 20. svibnja, a dio je plana o kojem je Reuters izvorno izvijestio.

“Ovo je dio naših kontinuiranih napora da učinkovitije vodimo tvrtku i kako bismo mogli kompenzirati ostala ulaganja”, napisala je Janelle Gale, glavna direktorica za ljudske resurse u Meti, u dopisu koji je objavio Bloomberg, a koji je Meta potvrdila CNN-u.

Meta, zajedno s drugim tehnološkim divovima, troši puno novca na umjetnu inteligenciju.

Tvrtka je 2025. potrošila 72,2 milijarde dolara na kapitalne izdatke, odnosno troškove vezane uz podatkovne centre i drugu infrastrukturu umjetne inteligencije. Očekuje se da će se taj broj popeti na najmanje 115 milijardi dolara u 2026., navodi Meta u svom izvješću o zaradi za siječanj.

Tvrtka je također ulagala u talente za svoj laboratorij za superinteligenciju i preuzela je popularne AI startupove poput Moltbooka i Manusa kao dio svojih kontinuiranih napora da se natječe s OpenAI-jem i drugima.

Dionice Mete pale su za više od 2% u četvrtak poslijepodne.

Sve više tvrtki smanjilo je broj zaposlenih tijekom protekle godine zbog umjetne inteligencije. Amazon je u siječnju izjavio da će otpustiti 16.000 radnika, što je njihovo drugo veliko otpuštanje u tri mjeseca, naglašavajući potrebu za učinkovitošću. Objava fintech tvrtke Block u veljači da će otpustiti 40% svoje radne snage, više od 4000 ljudi, došla je s oštrim upozorenjem da će još tvrtki slijediti taj primjer.

Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, nagovijestio je početkom ove godine da bi tvrtka, koja je uložila mnogo u umjetnu inteligenciju, mogla doživjeti promjene ​​zbog tehnologije. Na konferenciji o zaradi Mete u siječnju, 2026. je nazvao godinom u kojoj umjetna inteligencija počinje dramatično mijenjati način na koji se radi.

“Počinjemo uviđati da projekte za koje su nekoć bili potrebni veliki timovi sada može izvesti jedna vrlo talentirana osoba”, rekao je Zuckerberg.

Meta je rekla da će otpuštenim američkim zaposlenicima ponuditi 16 tjedana osnovne plaće uz dodatna dva tjedna za svaku godinu radnog staža.