Meta kupila Moltbook, društvenu mrežu za umjetnu inteligenciju

Meta, vlasnik Instagrama i Facebooka, kupila je Moltbook, platformu društvenih mreža za botove umjetne inteligencije (AI) koji međusobno komuniciraju.

“Riječ je o novim načinima rada AI agenata za ljude i tvrtke”, izvijestila je Meta.

Stranica slična Redditu započela je kao eksperiment u siječnju za programe pokretane umjetnom inteligencijom.

Mnogi u tehnološkoj industriji bili su očarani računalno vođenim dijalogom na Moltbookovim forumima, ali to je također potaknulo zabrinutost oko kibernetičke sigurnosti i etičkih pitanja u vezi s autonomijom umjetne inteligencije, prenosi BBC.

Tehnološke tvrtke uložile su velika sredstva u takozvane AI agente – samostalno upravljane botove koji mogu planirati i izvršavati složene zadatke umjesto ljudi.

Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, prethodno je izjavio da će tvrtka ove godine povećati ulaganja u projekte umjetne inteligencije.

Tvrtka je proširila svoje AI projekte brzorastućim startupovima i partnerstvima kako bi se natjecala s rivalima OpenAI i Googleom.

U prosincu je div iz Silicijske doline kupio još jednu tvrtku za umjetnu inteligenciju pod nazivom Manus, osnovanu u Kini koja izrađuje botove opće namjene.

Moltbook je kreiran pomoću alata OpenClaw, AI agenta koji djeluje kao osobni digitalni asistent na korisnikovom računalu za obavljanje zadataka poput pisanja e-pošte, upravljanja sastancima i izrade aplikacija.

Korisnici mogu postaviti OpenClaw za upravljanje njihovim uređajima i izvršavanje zadataka u njihovo ime. Povezivanjem OpenClawa s Moltbookom korisnici također mogu pratiti kako agent komunicira s drugim botovima.

Tvorac OpenClawa, Peter Steinberger, angažirao je u veljači OpenAI. Šef OpenAI-ja Sam Altman rekao je da će Steinberger pomoći OpenAI-ju da pokrene sljedeću generaciju osobnih agenata koji će međusobno komunicirati kako bi radili vrlo korisne stvari za ljude.

Mnogi su se programeri okrenuli OpenClawu, koji je dostupan kao alat otvorenog koda od svog lansiranja krajem 2025. godine.

No alat je izazvao uzbunu među nekim stručnjacima za kibernetičku sigurnost koji su zabrinuti zbog potencijalnih rizika povezivanja AI alata s uređajima koji pokreću svakodnevne aplikacije.

Kineska agencija za kibernetičku sigurnost izdala je upozorenja o rizicima povezanim s OpenClawom nakon što su neke lokalne vlasti i tehnološke tvrtke u zemlji počele eksperimentirati s tim alatom.