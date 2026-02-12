Šef Instagrama: Pretjerano korištenje društvene mreže je problematično, ali ne stvara ovisnost

Čelnik Instagrama Adam Mosseri odbacuje optužbe da je Instagram uzrokovao štetu mentalnom zdravlju maloljetnika, tvrdeći na kalifornijskom sudu da čak ni naizgled pretjerano korištenje društvenih mreža ne stvara ovisnost.

Adam Mosseri svjedočio je na suđenju koje je započelo ovog tjedna u Los Angelesu, što ga čini prvim poznatim rukovoditeljem koji se pojavio na sudu.

Očekuje se da će trajati šest tjedana i poslužiti kao test pravnih argumenata usmjerenih na odgovornost tehnoloških tvrtki za utjecaj na mlade ljude.

Odvjetnici tvrtke Meta, koja je vlasnica Instagrama, tvrdili su da je glavna tužiteljica u slučaju, poznata pod inicijalima KGM, patila zbog drugih stvari u svom životu, a ne Instagrama, prenosi BBC.

U tužbi se spominje i YouTube, dok su Snapchat i TikTok postigli nagodbe prije suđenja.

Na početku svog svjedočenja složio se s tvrdnjom Marka Laniera, glavnog odvjetnika KGM-a, da bi Instagram trebao učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi zaštitio korisnike platforme, posebno mlade ljude.

“Važno je razlikovati kliničku ovisnost od problematične upotrebe”

Međutim, Mosseri je poručio da je teško reći koliko je zapravo korištenje Instagrama previše.

“Važno je razlikovati kliničku ovisnost od problematične upotrebe. Siguran da sam postao ovisan o Netflixovoj seriji kad sam je jedne večeri jako kasno pogledao, ali ne mislim da je to isto što i klinička ovisnost”, dodao je.

Ipak, Mosseri je više puta rekao da nije stručnjak za ovisnosti kao odgovor na Lanierova pitanja.

Lanier je Mosseriju spomenuo internu Meta anketu u kojoj je tvrtka pitala 269.000 korisnika Instagrama o njihovim iskustvima korištenja aplikacije i otkrila da je 60% njih doživjelo maltretiranje u prethodnom tjednu.

Lanier je pitao Mosserija što misli o tome da je KGM-ov najduži pojedinačni dan korištenja Instagrama bio 16 sati.

“To zvuči kao problematično korištenje“, odgovorio je šef Instagrama. Nije to nazvao ovisnošću.

Mosserija su ispred suda dočekali brojni prosvjednici i roditelji koji nisu bili uključeni u tužbu, ali ipak tvrde da su se njihova djeca suočila s ovisnošću na društvenim mrežama.

Držeći fotografiju svoje kćeri Mie, koja je umrla od samoubojstva 2021. godine kada je imala 14 godina, Marino Janin je rekao da je otputovao u Los Angeles kako bi dao svoju podršku ideji da se korištenje društvenih mreža ograniči za mlade korisnike.

“Kad bi promijenili svoj poslovni model, bilo bi drugačije. Trebali bi zaštititi djecu. Imaju tehnologiju, imaju sredstva za to”, rekao je.