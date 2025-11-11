Europska zemlja planira zabraniti društvene mreže mlađima od 15 godina

Danska vlada je prije nekoliko dana objavila politički sporazum o zabrani pristupa društvenim mrežama za mlađe od 15 godina.

Potezom Ministarstva digitalizacije, postavila bi se dobna granica za pristup društvenim mrežama, ali bi se nekim roditeljima, nakon posebne procjene, dalo pravo da daju dopuštenje da njihova djeca pristupaju društvenim mrežama od 13. godine.

Takva bi mjera bila među najopsežnijim koracima koje je do sada poduzela neka vlada Europske unije u rješavanju zabrinutosti oko korištenja društvenih mreža među tinejdžerima i mlađom djecom.

To slijedi nakon poteza u Australiji, gdje je parlament donio prvu svjetsku zabranu društvenih mreža za djecu, postavljajući minimalnu dob na 16 godina. Ta zabrana stupa na snagu 10. prosinca, prenosi Euronews.

Australski plan znači da će platforme poput TikToka, Facebooka, Snapchata, Reddita, Kicka, X-a, Instagrama i YouTubea morati platiti do 50 milijuna australskih dolara (28,3 milijuna eura) zbog sustavnih propusta u sprječavanju djece mlađe od 16 godina da imaju račune na društvenim mrežama.

U izjavi danskog Ministarstva digitalizacije navodi se da će se uvesti dobna granica od 15 godina za određene društvene mreže, iako nije precizirano za koje. Također, u izjavi nije navedeno na koji će se način to provoditi.

No taj je potez vjerojatno ipak potaknuo raspravu daleko izvan danskih granica.

“Kao jedna od prvih zemalja u EU, Danska sada poduzima revolucionarni korak prema uvođenju dobnih ograničenja na društvenim mrežama“, priopćilo je ministarstvo. “Ovo se radi kako bi se zaštitila djeca i mladi u digitalnom svijetu.“

“Djeca i mladi imaju poremećen san, gube mir i koncentraciju”, navodi se.

“Danska sada prednjači u Europi s nacionalnom dobnom granicom za društvene mreže i usklađenim naporima za jačanje digitalne dobrobiti djece i mladih“, rekla je ministrica digitalizacije Caroline Stage.