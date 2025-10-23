Europska investicijska banka uskoro će dobiti potpredsjednika iz Hrvatske

Hrvatska će od ožujka 2026. godine imati svog predstavnika u vrhu Europske investicijske banke. Nju vode predsjednica i osmero potpredsjednika, a jedan od njih bit će iz Hrvatske.

Europska investicijska banka (EIB) od ožujka 2026. godine imat će potpredsjednika iz Hrvatske. O kome se radi još nije poznato, no ime odabrane osobe trebalo bi se znati najkasnije krajem studenog. Informacija je to koju Forbes Hrvatska doznaje od izvori bliski EIB-u.

Riječ je o financijskoj instituciji Europske unije koja pruža dugoročne zajmove i investicije za projekte koji potiču gospodarski rast, zapošljavanje i održivost u državama članicama EU-a i izvan nje. Sjedište joj je u Luksemburgu, a u vlasništvu je država članica EU-a. EIB financira projekte u područjima kao što su klimatska tranzicija, inovacije, infrastruktura i podrška malim i srednjim poduzećima, često uz vrlo povoljne uvjete. Ujedno je i najveća multilateralna razvojna banka na svijetu po obujmu kredita i ulaganja.

Od diplomata do bivšeg austrijskog kancelara

Na čelu banke je predsjednica, španjolska ekonomistica i odvjetnica Nadia Calviño koja je prethodno bila zamjenica premijera Španjolska. Uz nju je na čelu banke osmero potpredsjednika koji imaju šest-godišnji mandat. Njihovi profili su različiti. Primjerice, Nicola Beer iz Njemačke koja je po struci bankarska službenica i odvjetnica, prije imenovanja bila je članica Europskog parlamenta. Ekonomist Robert de Groot iz Nizozemske prije imenovanja bio je diplomat na čelu nizozemske misije u Bruxellesu. Inženjer Ioannis Tsakiris iz Grčke prije imenovanja bio je dugogodišnji zaposlenik Europskog investicijskog fonda, a potom i zamjenik grčkog ministra za razvoj i investicije.

Predsjednica EIB- Nadia Calviño; Foto: Liam McEvoy / EIB

Dugogodišnji potpredsjenik Ambroise Fayolle iz Francuske bio je na nizu funkcija prije imenovanja. Posljednje dvije bile su direktor Agencije za upravljanje državnim dugom Francuske te predstavnik Francuske u upravnim odborima MMF-a i Svjetske banke u Washingtonu. Potpredsjednici su još bivša ministrica financija Poljske Teresa Czerwińska, Gelsomina Vigliotti iz Italije koja je bila ravnateljica u Odjelu za riznicu u Ministarstvu gospodarstva i financija, bivši austrijski kancelar Karl Nehammer i a odnedavno i bivši češki zamjenik ministra financija Marek Mora.

Bivši austrijski kancelar Kar Nehammer; Foto: Oscar Romero / EIB

Plaće kao u Europskoj komisiji

Prema stranicama EIB-a, prema pravilu koje je 1958. godine utvrdio Odbor guvernera, predsjednik Europske investicijske banke prima istu mjesečnu plaću kao predsjednik Europske komisije, a potpredsjednici Europske investicijske banke primaju istu mjesečnu plaću kao potpredsjednici Europske komisije.

Forbes Hrvatska u utorak je objavio i članak o ulaganjima EIB-a u Hrvatsku, koja su do sada premašila 10 milijardi eura. Od toga 8,09 milijardi “otpada” na EIB, a 2,02 milijarde eura na Europski investicijski fond (EIF). EIB ured u Hrvatskoj ima zadnjih 10 godina, a posluje u Hrvatskoj od 1977. godine.

Konkretni projekti primjerice uključuju financiranje izgradnje Pelješkog mosta, vjetroelektrane Korlat, okvirni zajam za revitalizaciju željeznica od 400 milijuna eura, što je dio programa od 900 milijuna eura, a tu je i značajno financiranje gradova – 207 milijuna eura za Zagreb za projekte obnovljivih izvora energije, priuštivog stanovanja i javnog prijevoza te 71 milijun eura za Split, uključujući projekt Žnjan.

Posrednik za dodjelu EIB-ovih sredstava u Hrvatskoj je Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) – nacionalna razvojna banka u vlasništvu države. EIB odobrava kreditne linije HBOR-u, a HBOR ih potom plasira hrvatskim poduzećima i lokalnim jedinicama kao povoljne zajmove.