Europska komisija odobrila hrvatski plan za ulaganja u obranu

Europska komisija je potvrdila nacionalne planove za ulaganja u obranu u okviru mehanizma SAFE osam država članica, među kojima je i hrvatski plan, objavila je predsjednica Komisije Ursula von der Leyen.

“Komisija je odobrila prvih osam nacionalnih planova i sada je na Vijeću da to hitno potvrdi kako bi se omogućila što brža isplata”, rekla je von der Leyen na konferenciji za novinare u Limasolu, na Cipru, gdje je Komisija u četvrtak održala sastanak s ciparskom vladom koja predsjedava Vijećem EU-a u ovom polugodištu.

Komisija je odobrila nacionalne planove za obrambena ulaganja Belgije, Bugarske, Cipra, Danske, Hrvatske, Portugala, Španjolske i Rumunjske.

Novi financijski instrument nazvan Sigurnosna akcija za Europu (SAFE), vrijedan 150 milijardi eura, namijenjen je za jačanje europskih obrambenih sposobnosti, kroz zajedničku nabavu.

Ukupno 19 država članica izrazilo je interes za korištenje povoljnih zajmova. Komisija će prikupljati sredstva na tržištima kapitala i na zahtjev isplaćivati zainteresiranim državama članicama na temelju njihovih planova ulaganja u europsku obrambenu industriju. Hrvatskoj je odobreno 1,7 milijardi eura.

“Prošle godine Europska unija je ostvarila veći napredak u obrani nego desetljećima prije. Bijela knjiga o obrani i Plan spremnosti do 2030. omogućit će državama članicama da mobiliziraju do 800 milijardi eura za obranu, što uključuje 150 milijardi eura za zajedničku nabavu kroz instrument SAFE”, rekla je von der Leyen.

Predsjednica Komisija je najavila da će do kraja ciparskog predsjedanja objaviti europsku sigurnosnu strategiju.

“U trenutačnim okolnostima na području sigurnosti i obrane odlučili smo predstaviti novu Europsku sigurnosnu strategiju tijekom ciparskog predsjedanja“, rekla je von der Leyen.

Dodala je da je svrha te strategije dati odgovor na geopolitičke promjene u svijetu, ali nije htjeli govoriti o pojedinostima.

Ciparski predsjednik Nikos Hristodulidis rekao je da su za snažnu Europu potrebni resursi za obranu njezinih građana i za zaštitu energetske i ekonomske sigurnosti.

Najavio je da će ciparsko predsjedništvo raditi na odobravanju obrambenih planova država članica za financiranje iz mehanizma SAFE.