Europska komisija pokrenula istragu protiv Mete unatoč pritisku SAD-a

Tehnološki div navodno je zloupotrijebio svoj položaj vezano za pravila o integraciji umjetne inteligencije i WhatsAppa. Istraga bi mogla dodatno opteretiti pregovore EU-a i SAD-a o europskom čeliku i aluminiju, koji su već pogođeni visokim američkim carinama.

Odluka dolazi samo deset dana nakon što su američki trgovinski dužnosnici posjetili Bruxelles i upozorili da bi carine na čelik i aluminij Europske unije mogle ostati na snazi ​​ako se ne ublaži provedba digitalnih pravila usmjerenih na velike tehnološke tvrtke.

“Tržišta umjetne inteligencije cvjetaju u Europi i šire“, rekla je povjerenica EU za tržišno natjecanje Teresa Ribera, braneći istragu, prenosi Euronews.

“Moramo osigurati da europski građani i poduzeća mogu u potpunosti iskoristiti ovu tehnološku revoluciju i djelovati kako bismo spriječili dominantne digitalne tvrtke da zlouporabe svoju moć kako bi istisnule inovativne konkurente.“

Zabrinutost zbog dominacije na tržištu

Komisija istražuje novu politiku tehnološkog diva koja bi mogla spriječiti pružatelje umjetne inteligencije da komuniciraju s korisnicima WhatsAppa, što bi potencijalno dalo prednost Metinoj vlastitoj usluzi umjetne inteligencije.

Ranije ove godine, Meta je integrirala svoj AI sustav u WhatsApp, uključujući chat grupe kojima upravljaju tvrtke.

Do listopada, tvrtke su mogle koristiti AI botove u tim grupama za rješavanje problema klijenata ili pružanje usluga podrške.

Istraga nije pokrenuta u skladu sa Zakonom EU o digitalnim tržištima, koji SAD dugo kritiziraju, ali bi i dalje mogla zakomplicirati pregovore EU-a i SAD-a o carinama visokim i do 50%.

“Pojava AI chatbotova na našem poslovnom API-ju opterećuje naše sustave za što nisu bili dizajnirani. Unatoč tome, područje umjetne inteligencije vrlo je konkurentno i ljudi imaju pristup uslugama po svom izboru na brojne načine, uključujući trgovine aplikacija, tražilice, usluge e-pošte, integracije partnerstava i operativne sustave”, rekao je glasnogovonik WhatsAppa.