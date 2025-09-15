Hoće li policija čitati Whatsapp poruke? “Situacija za istražitelje postaje neodrživa”

Policiji bi trebalo dopustiti pristup određenim end-to-end šifiranim porukama kako bi se suočila s prijetnjama europskoj sigurnosti, rekao je za Politico koordinator EU-a za borbu protiv terorizma Bartjan Wegter.

Zbog sve većih strahova da se zločini planiraju i provode na platformama poput WhatsAppa, jačaju pozivi da se vlastima odobri pristup takvim komunikacijama.

Zagovornici provođenja zakona i privatnosti podataka dugo raspravljaju o tome trebaju li se podaci s platformi poput WhatsAppa, koja šifrira poruke između pošiljatelja i primatelja, staviti na raspolaganje za pomoć istragama.

“Suočavamo se sa situacijom koja postaje neodrživa, u kojoj naši istražitelji gube sposobnost provođenja istraga“, rekao je Wegter u intervjuu.

Wegter je odgovoran za davanje preporuka i olakšavanje suradnje među glavnim gradovima EU-a. Govori na ministarskim sastancima i sudjelovao je u provedbi zakona Going Dark, koji je utjecao na strategiju unutarnje sigurnosti EU-a.

Ova strategija predložila je nova pravila o zadržavanju podataka i davanju pristupa podacima agencijama za provođenje zakona.

Wegter je rekao da bi organi za provedbu zakona trebali imati pristup porukama i drugim informacijama, uključujući metapodatke poput lokacije i vremena slanja. Međutim, naglasio je da bi se takav pristup trebao odobravati od slučaja do slučaja i biti vrlo reguliran.

Platforma za kriminal?

Izvješće koje je u prosincu prošle godine objavio Europol otkrilo je primjere terorista koji organiziraju i promoviraju svoje aktivnosti u end-to-end šifriranim grupnim razgovorima, uključujući Al Azaim Media Foundation, sankcioniranu medijsku podružnicu provincije Khorasan Islamske države i neonacističku skupinu Sturmjäger Division.

Wegter je upozorio da prijetnja Europi i dalje visoka.

Međutim, prijedlozi za pristup podacima naišli su na značajne negativne reakcije zbog zabrinutosti oko privatnosti i sigurnosti. Velik dio rasprave usredotočen je na to je li tehnički moguće da policija čita šifrirane poruke bez slabljenja cijelog sustava i otvaranja vrata zlonamjernim akterima, poput kriminalnih hakera i autoritarnih vlada.

Grupe za građanska prava, akademici i istraživači pisali su Europskoj komisiji u svibnju, upozoravajući da će njezini planovi unutarnje sigurnosti upravo to i učiniti.

Tehnološke tvrtke također se dugo protive bilo kakvim naporima za slabljenje enkripcije. Međutim, Wegter je rekao da želi da budu uključene u proces određivanja zakona i tehnologije koji bi policiji omogućili pristup porukama. “Vjerujem da bi oni koji osmisle brave trebali biti u mogućnosti osmisliti i ključ“, rekao je.

“Možemo osigurati enkripciju i imati alat ili način da naši istražitelji pristupe podacima u pojedinačnim slučajevima. Mislim da nije pošteno reći da imate jedan ključ, a to znači da je sve otvoreno svima“, rekao je.

Wegter je također tvrdio da bi pravila EU o zadržavanju podataka trebalo ažurirati kako bi se utvrdilo minimalno razdoblje zadržavanja komunikacijskih podataka. S obzirom na trenutnu raznolikost pravila, istražitelji se mogu suočiti s “lutrijom” u pogledu toga hoće li moći dobiti pristup, rekao je.

Vrhovni sud EU-a poništio je zakon o zadržavanju podataka 2014. godine, ali razmišljanje suda se od tada promijenilo, tvrdi Wegter.

Javna rasprava EU-a o ažuriranju pravila o zadržavanju podataka završila je u petak. Prikupljeno je oko 5000 odgovora, od kojih su mnogi stigli od anonimnih ispitanika koji se protive bilo kakvom povećanju državnog nadzora.