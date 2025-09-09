Korisnicima WhatsAppa ugrožena privatnost? Bivši zaposlenik podnio tužbu

Bivši zaposlenik Mete tužio je tvrtku društvenih medija jer smatra da njihova usluga razmjene poruka WhatsApp sadrži propuste u kibernetičkoj sigurnosti koji potencijalno ugrožavaju privatnost korisnika.

U tužbi, podnesenoj Okružnom sudu SAD-a za Sjeverni okrug Kalifornije, tvrdi se da je Attaulah Baig, nakon što se pridružio WhatsAppu 2021. godine, pronašao sigurnosne propuste koji su kršili savezne zakone o vrijednosnim papirima i Metine zakonske obveze vezane uz nagodbu o privatnosti s Federalnom trgovinskom komisijom iz 2020. godine, prenosi CNBC.

Tijekom testa provedenog s Metinim centralnim sigurnosnim timom, Baig je tvrdio da je otkrio da otprilike 1500 WhatsApp inženjera ima neograničen pristup korisničkim podacima, uključujući osjetljive osobne podatke te da zaposlenici mogu premjestiti ili ukrasti takve podatke bez ikakvog traga.

Glasnogovornik Mete osporio je Baigove navode u izjavi i umanjio njegovu ulogu i položaj u tvrtki.

“Nažalost, ovo je poznata praksa u kojoj bivši zaposlenik dobiva otkaz zbog lošeg rada, a zatim izlazi u javnost s navodima koji krivo prikazuju kontinuirani naporan rad našeg tima“, napisao je glasnogovornik.

Upozoravao na propuste

Iako se u tužbi ne tvrdi da su ikakvi korisnički podaci bili kompromitirani, navodi se da je Baig nadređenima u više navrata rekao da propusti u kibernetičkoj sigurnosti predstavljaju rizik za usklađenost s propisima.

Neki od navodnih sigurnosnih nedostataka uključuju WhatsAppov neuspjeh u održavanju 24-satnog sigurnosnog operativnog centra koji odgovara njegovoj veličini i opsegu, sustave za praćenje pristupa korisničkim podacima i sveobuhvatan popis sustava koji pohranjuju korisničke podatke, što sprječava odgovarajuću zaštitu i regulatorno otkrivanje.

Baigovi odvjetnici u tužbi tvrde da je bilo više slučajeva u kojima su njegovi nadređeni kritizirali njegov rad te da je u roku od tri dana od njegovog početnog otkrivanja nedostataka u kibernetičkoj sigurnosti počeo primati negativne povratne informacije o svom radu.

Mjesec dana kasnije, Baig je poslao Marku Zuckerbergu drugo od dva pisma, ovaj put obavještavajući izvršnog direktora da je podnio pritužbu SEC-u.

Sljedećeg mjeseca iz tvrtke Meta su otpustili Baiga, a kao razlog su naveli loše rezultate.