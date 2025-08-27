Noćna mora za privatnost: Konkurent WhatsAppu špijunira korisnike

Prošli tjedan Rusija je najavila da će zahtijevati da svi novi telefoni i tableti koji se prodaju unutar njezinih granica unaprijed instaliraju aplikaciju za razmjenu poruka pod nazivom Max. Sigurnosni stručnjaci koji su za Forbes proveli tehničke analize Maxovog softvera rekli su da je to noćna mora za privatnost.

Iako rusko ministarstvo unutarnjih poslova tvrdi da je aplikacija, koju je izradio ruski gigant društvenih medija VK, sigurnija od konkurencije, istraživač kibernetičke sigurnosti otkrio je da je Max stalno pratio sve aktivnosti korisnika na aplikaciji. Istraživač, koji je analizu dovršio alatom za forenziku telefona Corellium, zatražio je da ostane anoniman iz straha od odmazde ruskih obavještajnih agencija.

“Ova aplikacija samo prikuplja sve podatke i bilježi ih. Ne sjećam se da sam to vidio u bilo kojoj aplikaciji za razmjenu poruka“, rekli su. “Max uopće nije siguran. Nema kriptografije, osim ako nije jako dobro skrivena, ali sumnjam u to. Nije siguran po svojoj namjeni – nadzoru ljudi.“

Max je pokrenut u ožujku i čini se da je ograničen na ruske i bjeloruske telefonske brojeve. Funkcionalno radi slično aplikacijama za razmjenu poruka poput Telegrama i Whatsappa, ali ima i AI chatbota pod nazivom GigaChat 2.0 te mogućnost rezerviranja putovanja i bankovnih transfera.

Istraživač je također primijetio da Max traži dopuštenje za pristup kameri i mikrofonu, kao i standardne mobilne aplikacije. Rekli su da je njegov kod uglavnom temeljen na TamTamu, starijem messengeru koji je izradio VK.

Patrick Wardle, bivši analitičar NSA-e i izvršni direktor sigurnosne tvrtke DoubleYou usmjerene na Apple, pregledao je analizu i potvrdio njezine nalaze. Wardle je također primijetio da Maxov kod ukazuje na ugrađeno, visokoprecizno praćenje lokacije u pozadini. “Lokacija u stvarnom vremenu i pristup komunikacijama svojih građana – što bi više autoritarna vlada mogla poželjeti?”, rekao je.

VK nije odgovorio na zahtjev za komentar u vrijeme objave. Najpoznatiji je kao tvorac najveće ruske društvene mreže VKontake. Danas tvrtku efektivno kontrolira država; od 2021. godine većinski je u vlasništvu brojnih ruskih tvrtki, uključujući državne Gazprom i Rostec. Njezin izvršni direktor Vladimir Kirijenko sin je Sergeja Kirijenka, Putinova šefa kabineta. Ranije ovog mjeseca VK je prijavio prihod od 72,6 milijardi ruskih rubalja (902 milijuna dolara).

Zahtjev da Max bude unaprijed instaliran na svim gadgetima, uključujući mobilne telefone i tablete, koji se prodaju u Rusiji počinje 1. rujna, izvijestio je Reuters prošli tjedan. Ruska domaća trgovina aplikacija, RuStore, također će biti unaprijed instalirana na svim Appleovim uređajima od istog datuma. Već je unaprijed instalirana na Android sustavima.

Dok pokušava steći veću kontrolu nad svojim domaćim internetom i nad narativom o svom ratu protiv Ukrajine, Rusija se ne zaustavlja na telefonima. Također provodi instalaciju Lime HD TV-a, aplikacije za gledanje državnih kanala, na svim pametnim televizorima počevši od 1. siječnja sljedeće godine.

Thomas Brewster, novinar Forbesa