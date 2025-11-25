Ovo je 16 najvećih AI ulaganja ove godine — zajedno vrijede preko bilijun dolara

Prema projekcijama UBS-a, globalna godišnja potrošnja na AI do 2030. dosegnut će više od tri bilijuna dolara godišnje. Međutim, više od polovine investitora prema anketi Bank of Americe, vjeruje da su AI dionice u balonu.

Amazon je u ponedjeljak objavio da će uložiti do 50 milijardi dolara u proširenje AI i superračunalnih kapaciteta za američku vladu — što je četvrti najveći AI-poslovni dogovor ove godine, u trenutku kada Wall Street očekuje snažno ubrzanje globalne potrošnje na umjetnu inteligenciju u nadolazećim godinama.

Prema projekcijama UBS-a, globalna godišnja potrošnja na AI ove će godine narasti na 375 milijardi dolara, a do 2030. dosegnut će više od 3 bilijuna dolara godišnje. U izračun je uključena potrošnja na AI infrastrukturu, kao i ulaganja potrebna za električnu energiju i povećanje potražnje za snagom.

Kako sve više novca kruži oko umjetne inteligencije, sve veći broj investitora izražava strah da su tehnološke dionice prenapuhane uslijed hypea i da bi uskoro mogle doživjeti pad. Bank of America u anketi objavljenoj ranije ovog mjeseca navodi da 53 posto investitora vjeruje da su AI-dionice u balonu.

Lista 16 najvećih AI ulaganja u 2025.

1.) 500 milijardi dolara: Predsjednik Donald Trump objavio je da će OpenAI, SoftBank i Oracle osnovati novu kompaniju pod nazivom “Stargate”, u, kako je rekao, “najvećem AI infrastrukturnom projektu u povijesti”. Plan je da kompanije ulože do 500 milijardi dolara u razvoj AI infrastrukture u SAD-u u narednim godinama te otvore 100.000 radnih mjesta.

2.) 300 milijardi dolara: OpenAI je potpisao ugovor s Oracleom o kupnji 300 milijardi dolara vrijedne računalne snage tijekom idućih pet godina, izvijestio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate s dogovorom. Oracle će osigurati oko 4,5 gigavata kapaciteta.

3.) 100 milijardi dolara: OpenAI i Nvidia najavili su partnerstvo koje uključuje Nvidijino ulaganje od 100 milijardi dolara u OpenAI, a OpenAI će koristiti najmanje 10 gigavata Nvidijinih sustava za infrastrukturu potrebnu za treniranje AI modela.

4.) 50 milijardi dolara: Amazon je najavio ulaganje do 50 milijardi dolara u širenje AI infrastrukture i superračunalnih mogućnosti za američke državne institucije, uz plan dodavanja gotovo 1,3 gigavata kapaciteta putem novih podatkovnih centara dizajniranih za potrebe saveznih agencija.

5.) 50 milijardi dolara: Anthropic je najavio planove za ulaganje 50 milijardi dolara u AI infrastrukturu, počevši s podatkovnim centrima u Teksasu i New Yorku, u projektu koji bi trebao otvoriti 800 stalnih radnih mjesta i više od 2.000 građevinskih pozicija.

6.) 40 milijardi dolara: Oracle je objavio kupnju 40 milijardi dolara vrijednih Nvidijinih AI čipova za napajanje OpenAI-jevog podatkovnog centra u Abileneu, Teksas, koji se smatra prvim projektom u sklopu inicijative Stargate, izvijestio je Financial Times.

7.) 38 milijardi dolara: OpenAI i Amazon najavili su partnerstvo vrijedno 38 milijardi dolara, prema kojem će OpenAI koristiti Amazonove usluge računalstva u oblaku idućih sedam godina. Amazon će kreatoru ChatGPT-a osigurati stotine tisuća Nvidijinih grafičkih procesora za rad njegovih AI modela.

Sam Altman, direktor Open AI-ja foto: Justin Sullivan/Getty Images via AFP

8.) 30 milijardi dolara: Oracle je u podnesku Komisiji za vrijednosne papire i burze (SEC) otkrio više “velikih” ugovora o uslugama u oblaku, uključujući onaj vrijedan 30 milijardi dolara, za koji se naknadno pokazalo da je sklopljen s OpenAI-jem.

9.) 30 milijardi dolara: Anthropic će kupiti 30 milijardi dolara vrijedne kapacitete računalstva u oblaku Microsofta, koji svoje usluge pokreće pomoću Nvidijinih sustava, objavile su tri kompanije. U sklopu partnerstva Nvidia i Microsoft uložit će ukupno do 10 odnosno 5 milijardi dolara u Anthropic.

10.) 25 milijardi dolara: Google je najavio ulaganje 25 milijardi dolara u podatkovne centre i AI infrastrukturu tijekom sljedeće dvije godine, navodeći da će to pomoći proširenju “energetskih kapaciteta, inovacija i prilika u gospodarstvu koje pokreće umjetna inteligencija”.

11.) 22,4 milijarde dolara: Tvrtka za infrastrukturu u oblaku CoreWeave objavila je da se njezin ugovor o pružanju usluga OpenAI-ju povećava za dodatnih 6,5 milijardi dolara, podižući ukupnu vrijednost partnerstva na oko 22,4 milijarde dolara. CoreWeave je u ožujku najavio da će OpenAI-ju kroz pet godina osigurati AI podatkovne centre i tehnologiju u oblaku.

12.) 20 milijardi dolara: Oracleovi su rukovoditelji potvrdili ugovor o računalstvu u oblaku s Metom vrijedan 20 milijardi dolara, prema kojem će Oracle Meti pružati računalne kapacitete za treniranje i implementaciju AI modela.

13.) 10 milijardi dolara: Trump je najavio da je Intel pristao dati SAD-u 10-postotni udio u kompaniji, vrijedan oko 10 milijardi dolara, čime je savezna vlada postala treći najveći dioničar posrnulog proizvođača čipova, nakon što je Trump ranije pozvao na ostavku izvršnog direktora Intela, Lip-Bu Tana.

14.) 6,3 milijarde dolara: CoreWeave je u regulatornom podnesku naveo da je Nvidia pristala kupiti cloud usluge u vrijednosti od oko 6,3 milijarde dolara do 2032., čime se Nvidia obvezala kupiti sav višak računalnog kapaciteta koji ne iskoriste njezini kupci.

15.) 6,2 milijarde dolara: Jeff Bezos bit će suizvršni direktor s bivšim ravnateljem Google X-a, Vikom Bajajem, u AI startupu Project Prometheus, koji je prikupio 6,2 milijarde dolara financiranja, uključujući i dio izravno od Bezosa, objavio je New York Times pozivajući se na tri izvora upoznata s tvrtkom.

16.) milijarda dolara: Ministarstvo energetike SAD-a udružilo se s AMD-om na razvoju dva AI superračunala u partnerstvu vrijednom milijardu dolara. AMD je priopćio da će sustavi “omogućiti proboje u znanosti, energetici i nacionalnoj sigurnosti”. Prvo računalo, nazvano “Lux”, trebalo bi biti operativno u sljedećih šest mjeseci, dok je završetak drugog sustava, “Discovery”, planiran za 2029. godine.

Mreža kružnih ulaganja

Većina AI kompanija povezana je međusobnim ulaganjima već godinama, počevši od Microsoftovog ulaganja od milijardu dolara u OpenAI u srpnju 2019. To se partnerstvo dodatno proširilo u siječnju 2023., kada je Microsoftovo ulaganje naraslo na oko 14 milijardi dolara, a Microsoft postao ekskluzivni pružatelj usluga računalstva u oblaku za OpenAI. Amazon je u rujnu 2023. u Anthropic uložio do četiri milijarde dolara, a potom dodao još četiri milijarde u studenome 2024., nadovezujući se na Googleovu obvezu od dvije milijarde dolara iz listopada 2023. i dodatnu milijardu uplaćenu početkom ove godine. SoftBank je bio među vodećim ulagačima u OpenAI-jevom krugu financiranja od 40 milijardi dolara početkom ove godine, a u kolovozu je uložio dvije milijarde dolara u Nvidiju, koja je mjesec dana kasnije u dva odvojena posla uložila pet milijardi dolara u Intel i 100 milijardi dolara u OpenAI.

Dario Amodei, suosnivač i direktor Anthropica foto: Julien De Rosa/AFP

Nekoliko ekonomista upozorilo je da mreža međusobnih ulaganja među AI kompanijama podsjeća na slične obrasce iz vremena dot-com balona krajem 1990-ih, tvrdeći da bi protok kapitala između povezanih firmi mogao umjetno napuhavati tržište. Tržišna kapitalizacija CoreWeavea porasla je na gotovo 67 milijardi dolara od inicijalne javne ponude u ožujku, dok je vrijednost njegovih dionica skočila 221 posto u posljednjih šest mjeseci, paralelno s nizom partnerstava u kojima sudjeluje. Drugi analitičari upozoravaju da brojna ulaganja u AI još uvijek nisu dala rezultata: studija Massachusetts Institute of Technologyja pokazala je da 95 posto od 300 analiziranih AI projekata nije ostvarilo profit, unatoč tome što su kompanije u njih uložile ukupno 400 milijardi dolara.

Postoji li AI balon?

Ekonomisti upozoravaju da bi nalet investicija u umjetnu inteligenciju mogao destabilizirati globalno tržište, pri čemu neki današnje tržišne uvjete uspoređuju s dot-com krahom 2000. godine. Bank of America objavila je rezultate ankete u kojoj oko 54 posto investitora smatra da su imovina i dionice povezane s umjetnom inteligencijom u balonskoj fazi — odnosno da su prenapuhane hypeom i izložene mogućem padu.

Bryan Yeo, glavni investicijski direktor singapurskog državnog fonda GIC, rekao je da AI startupi primaju rekordne iznose financiranja te ustvrdio kako je svaka tvrtka koja nosi “AI etiketu” značajno precijenjena.

Forbes je pitao nekoliko AI chatbota — uključujući OpenAI-jev ChatGPT i xAI-jev Grok — postoji li AI balon: Grok i ChatGPT odgovorili su da balon postoji, dok su Perplexity i Microsoftov Copilot naveli da postoje znakovi “nastajućeg” balona, a Meta AI i Gemini rekli su kako je postojanje balona “stvar rasprave”. Većina je chatbota ukazala na vjerojatno neodržljiv entuzijazam investitora, uz napomenu da s tehnologijom ili AI proizvodima kao takvima nema ništa sporno.

Ty Roush, novinar Forbesa