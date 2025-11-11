AI startup koji u Hrvatskoj vodi bivši direktor Microsofta Hrvatska dobio 100 milijuna eura investicije

Izraelski startup Wonderful osnovan ove godine prije samo četiri mjeseca dobio je seed investiciju od 34 milijuna dolara, a sada i investiciju serije A vrijednu 100 milijuna dolara. Njihov direktor za regiju Vedran Bajer za Forbes Hrvatska pojasnio je kako su u tako kratkom vremenu uspjeli dobiti povjerenje investitora.

Bivši direktor Microsofta Hrvatska Vedran Bajer od rujna vodi regionalni ured izraelskog startupa Wonderful koji je upravo dobio 100 milijuna eura investicije serije A. Uspjeh je veći kad se uzme u obzir da je startup osnovan tek ove godine, a prije samo četiri mjeseca dobio je početnu investiciju od 34 milijuna dolara. Tako kratki razmak između seed i investicije serije A nije uobičajen.

Wonderful razvija poslovne AI agente namijenjene izravnoj komunikaciji s klijentima putem glasa, chata i e-pošte, koji su posebno prilagođeni svakom tržištu i jeziku. Imaju ukupno oko 150 zaposlenika, a ovaj mjesec završit će s njih deset u regionalnom uredu.

No, rastu brzo – u ovom trenutku globalno imaju još 155 otvorenih oglasa za posao. Do kraja prvog kvartala u Hrvatskoj (i regiji) misle ih zaposliti još 10. Baš kao i Googleu u kojem je Bajer nekada radio, i njima je jako bitno dobiti što kvalitetnije kadrove. Lokacija im pri tome im nije prioritet.

Podrška za sve jezike i tržišta

U Izraelu iz kojeg su krenuli već surađuju s 30-ak tvrtki iz različitih sektora, a postepeno se šire u druge države. Specifični su po podršci za praktički sve jezike, kao i za podršku nakon implementacije.

Kako takav pristup i prilagođavanje traži poznavanja lokalnih tržišta, što uz jezik uključuje i kulturne specifičnosti i poznavanje zakonskih okvira. Zbog toga se njihov ured u Hrvatskoj bavi i developmentom i prodajom.

Bajer ističe kako imaju strateška partnerstva s tvrtkama poput Open AI-ja, Amazona, Googlea i Microsofta, što im omogućava prilagodbu i korištenje modela koji imaju najviše smisla za konkretni projekt.

Na pitanje kakvi su u odnosu na postojeća AI rješenja koji često ne ispunjavaju očekivanja korisnika, kaže kako imaju znatno veću stopu uspješnosti. Kad su u pitanju pozivi, uobičajena AI rješenja mogu riješiti tek pet posto vrsti upita, pri čemu tek 60 do 70 posto uspješno bude i zatvoreno. U konačnici, to rezultira s tek tri posto riješenosti putem umjetne inteligencije.

U njihovom slučaju u teoriji mogu riješiti do 80 posto vrsti upita, a u praksi uspješno i zatvoreno bude njih 80 posto. To rezultira s oko 64 posto upita koje rješavaju bez ljudske intervencije, što je 20 puta uspješnije od tržišnog prosjeka.

Specifični su i po brzini implementacija. Jednu od njih završili su u samo 72 sata.

Nove primjene šire ionako veliki potencijal

Novu investiciju predvodio je švicarski Index Ventures, uz sudjelovanje fondova IVP i Insight Partners te postojećih investitora Bessemer i Vine Ventures. Stotinu milijuna koje su investirali znatno prelazi uobičajene iznose investicija u seriji A. U Americi one obično iznose 18 do 20 milijuna, a u Europi od 10 do 20 milijuna.

Sredstva su namijenjena brzom širenju i razvoju novih poslovnih primjena.

„Potencijal AI agenata je jasan, ali njihovo uvođenje u praksu predstavlja ogroman izazov“, rekao je Bar Winkler, izvršni direktor i suosnivač tvrtke Wonderful. „To zahtijeva kombiniranje vrhunske tehnologije s besprijekornom lokalnom podrškom i implementacijom”.

Hannah Seal, partnerica u fondu Index Ventures, prokomentirala je: „Wonderful je prešao put od ideje do globalne tvrtke za manje od godinu dana, što je izvanredno po svim mjerilima. Iz Wonderfula dokazuju da tvrtke ne žele samo AI agente – žele one koji funkcioniraju na svakom tržištu i na svakom jeziku. Ta jasnoća fokusa, u kombinaciji sa sposobnošću tima da to provede, razlog je zašto se Wonderful tako brzo probija.“

„Wonderful već pokazuje što znači graditi održiv globalni biznis“, rekao je Jeff Horing, suosnivač i generalni direktor u Insight Partners. „Prihvaćanje koje vidimo u različitim industrijama pokazuje koliko agenti koji „razumiju“ lokalnu kulturu mogu biti vrijedni. Ovo je tvrtka s potencijalom da preoblikuje način na koji tvrtke komuniciraju s klijentima diljem svijeta.“

Iako je početni fokus tvrtke Wonderful bio na korisničkoj podršci, platforma već nalazi široku primjenu i u drugim područjima kao što su obuka zaposlenika, podrška prodajnim timovima, usklađivanje s propisima, interna IT podrška i uvođenje novih zaposlenika u posao – onboarding. Ključ je upravo u njezinoj fleksibilnosti. Ona se može duboko integrirati s postojećim sustavima tvrtke i lako prilagoditi lokalnim uvjetima svake zemlje, omogućujući klijentima da prošire uporabu agenata na nove funkcije bez mnogo dodatnog truda.