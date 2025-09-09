Može li ulaganje od 1,3 milijarde eura u jednu francusku tvrtku “obraniti” Europu od Googlea i Microsofta?

Dok američki divovi kontroliraju dvije trećine europskog cloud tržišta, EU tek sa sedam posto sudjeluje u svjetskim ulaganjima u umjetnu inteligenciju, Investicija nizozemskog ASML-a u Mistral predstavlja značajan korak prema jačanju europske tehnološke neovisnosti.

Nizozemski proizvođač alata za čipove ASML objavio je da će uložiti 1,3 milijarde eura u francusku tvrtku za umjetnu inteligenciju Mistral, što predstavlja veliki poticaj europskim nastojanjima da postane tehnološki suverenija.

Ova suradnja — koja uvelike pridonosi tome da najperspektivnija europska tvrtka za umjetnu inteligenciju ostane europska — bit će dobrodošla onima koji pozivaju na veću tehnološku samostalnost kontinenta, posebice u području cloud usluga i umjetne inteligencije, piše Politico.

Američke tehnološke kompanije, poput OpenAI-ja i Anthropica, zajedno s velikim igračima poput Googlea i Microsofta, predvode globalnu utrku u plasiranju AI proizvoda, dok ih Europa pokušava sustići. ASML, jedna od najvećih europskih tehnoloških kompanija prema tržišnoj vrijednosti, preuzima 11-postotni udio u Mistralu, koji je jedna od rijetkih europskih kompanija koja razvija AI modele i chatbotove koji konkuriraju OpenAI-ju ChatGPT-u, objavile su kompanije u utorak.

ASML-ovo ulaganje dio je šire runde financiranja od 1,7 milijardi eura za Mistral. Francuska je tvrtka pritom procijenjena na 11,7 milijardi eura.

“Ova investicija povezuje dva tehnološka lidera koji djeluju u istom lancu vrijednosti”, izjavio je Arthur Mensch, izvršni direktor Mistrala.

Trenutno američki pružatelji cloud usluga pokrivaju dvije trećine europskog tržišta, dok EU predstavlja samo sedam posto globalnih ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Nizozemski zastupnik u Europskom parlamentu Bart Groothuis nazvao je investiciju — nakon što je Reuters u nedjelju izvijestio o nadolazećem dogovoru — “sjajnim potezom”.

“To pomaže u izgradnji europskog AI ekosustava”, dodao je.