Europska unija pokrenula kampanju “Glasovi čovječnosti”, provodi se i u Hrvatskoj

Povodom Svjetskog dana humanitarnog rada Europska unija pokrenula je kampanju „Glasovi čovječnosti“ (Voices of Humanity), kojom potvrđuje svoju ulogu vodećeg svjetskog donatora humanitarne pomoći i ističe načela koja usmjeravaju njezino djelovanje u kriznim situacijama: čovječnost, neutralnost, nepristranost i neovisnost.

Europska unija kroz novu kampanju donosi svjedočanstva humanitaraca iz Gaze, Ukrajine i Ugande. Kako humanitarne potrebe u svijetu rapidno rastu, prema procjenama više od 300 milijuna ljudi trebat će hitnu pomoć do kraja 2025., EU ostaje čvrsto predana pružanju pomoći, temeljene na humanitarnim načelima, koja štiti ljudsko dostojanstvo i spašava živote.

Cilj kampanje je potaknuti razumijevanje, ponos i osjećaj solidarnosti među građanima EU-a, osobito među mlađim generacijama u dobi od 20 do 40 godina, približavajući im stvarna lica i vrijednosti koje stoje iza europskog humanitarnog djelovanja.

“Kampanjom želimo staviti u prvi plan temeljna načela koja vode humanitarnu pomoć EU-a. To nisu apstraktne vrijednosti, već načela koja spašavaju živote, omogućuju humanitarno djelovanje i osiguravaju da pomoć stigne ondje gdje je najpotrebnija,” istaknuo je Zacharias Giakoumis, voditelj Odjela za komunikacije u Glavnoj upravi Europske unije za humanitarnu pomoć.

Kampanja “Glasovi čovječnosti“ približava javnosti svakodnevicu stvarnih humanitarnih djelatnika na terenu, kroz dokumentarne priče, sadržaj na društvenim mrežama i suradnje s influencerima. Poruka je jasna: iza svakog humanitarnog čina stoji posvećenost ljudskom dostojanstvu, čak i u najtežim i najopasnijim okolnostima.

U središtu kampanje su priče troje humanitaraca koje podupire EU, u Gazi, Ukrajini i izbjegličkom naselju u Ugandi, koje pružaju autentičan uvid u stvarne izazove rada na prvoj crti globalnih kriza.

Kampanja se provodi u deset zemalja članica EU-a: Hrvatskoj, Češkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Litvi, Poljskoj, Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, a trajat će od kolovoza do prosinca 2025. godine.

Početak kampanje započeo je na Svjetski dan humanitarnog rada koji se obilježava 19. kolovoza svake godine, u čast rada humanitarnih radnika i organizacija koje diljem svijeta rade na poboljšanju života ljudi kojima je pomoć potrebna.

Više informacija o kampanji nalazi se na poveznici https://europa.eu/!mXw9yn.