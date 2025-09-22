EXPO 2025 u Japanu: Hrvatske tvrtke od prehrambenog sektora do IT-ja traže nova partnerstva

Otvoren je Gospodarski forum Japan – Hrvatska tijekom Nacionalnog dana Hrvatske na Svjetskoj izložbi EXPO 2025. u Osaki. Hrvatska gospodarska komora organizirala je odlazak gotovo 60 hrvatskih tvrtki, a uz pomoć partnera, Gospodarske i industrijske komore Osake (OCCI) i Japanske organizacije za vanjsku trgovinu (JETRO) organizirani su B2B sastanci sa 100-tinjak japanskih poduzetnika.

“U prvoj polovici ove godine zabilježili smo snažan oporavak gospodarskih odnosa s Japanom. Izvoz je značajno porastao što je znak da hrvatski proizvodi i usluge sve snažnije pronalaze svoje mjesto na japanskom tržištu. Hrvatska nudi strateški geografski položaj, stabilnost i pravnu sigurnost, pristup europskom tržištu i kompetentne ljude. Japan, s druge strane, donosi tehnologiju, kapital i inovacije. Zajedno možemo stvarati snažna partnerstva”, poručio je Luka Burilović, predsjednik HGK.

Predsjednik HGK Luka Burilović; Foto: HGK

Ove godine bilježimo značajan rast izvoza od 65 posto u prvih šest mjeseci – u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Uvoz je nešto usporio pa je tako Hrvatska u Japan u prvih šest mjeseci izvezla robe u vrijednosti nešto većoj od 37 mil. USD, a uvezla je gotovo 35 mil. USD vrijedne robe. Sveukupna razmjena je tako na 72,1 mil. USD što je oko 18 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

“Naša robna razmjena je stabilna, ali uvjereni smo da postoje još neistražene mogućnosti za jače povezivanje. Hrvatska u Japan izvozi vrlo cijenjen proizvod na japanskom tržištu – tunu vrhunske kvalitete. Potencijale za širenje suradnje pak vidimo u automobilskoj industriji, energetici, visokoj tehnologiji te zelenoj i digitalnoj tranziciji. Japan je jedno od najjačih svjetskih gospodarstava kojemu Hrvatska može biti značajan geostrateški partner u Europi”, izjavio je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH. U pratnji premijera su i ministar gospodarstva Ante Šušnjar i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Hrvatski izvoz u Japan je vrlo koncentriran, riba i to prvenstveno tuna čini više od dvije trećine ukupnog izvoza. Tvrtke iz prehrambene industrije tako poput Jadran-Tune i Podravke u Osaki traže prilike za ponudu gotovih i svježih proizvoda tržištu Japana, dok proizvodi orijentirani na luksuz i fine dining, poput Zigante tartufa i Orgula grupe očekuju dobar prijem u sektoru gastronomije.

“Kao lider hrvatskog tržišta maslinovog ulja, Orgula kroz sajmove poput ANUGE, SIAL-a, PLMA-e i Expo-a gradi priču o hrvatskom ulju u svijetu. Japansko tržište, gdje se cijeni kvaliteta, vidimo kao priliku za naš Premium segment. Gospodarski forum prilika je za susrete uživo koji su temelj povjerenja u japanskoj kulturi, pa nam je važno osobno predstaviti svoju priču i proizvode”, rekao je Pjero Zekan, izvršni direktor tvrtke Orgula.

Unatoč dominaciji prehrambenog sektora, u strukturi izvoza se pojavljuju i drugi proizvodi poput obrađenog drva ili pripravaka za prehranu životinja… Jedan od primarnih ciljeva odlaska gospodarske delegacije u Japan je širenje izvan prehrambene niše, posebno u logistici, visokoj tehnologiji, energetici i specijaliziranoj opremi.

U delegaciji je i Filix Lighting, hrvatska tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju inovativnih LED rasvjetnih rješenja za vanjske, urbane i podvodne prostore.

“Filix je 99 posto izvozno orijentirana tvrtka s projektima u više od 50 država. Na japanskom tržištu, gdje smo nedavno realizirali više projekata, iskustva su izuzetno pozitivna – partneri su profesionalni i odgovorni, a povjerenje donosi iznimnu komunikaciju. Kontakti uživo poput ovih danas su nam iznimno važni jer na kraju svakog projekta posao radimo s ljudima i zbog ljudi”, izjavila je Elvira Dadashova, voditeljica razvoja poslovanja tvrtke Filix.

Hrvatske IT i tehnološke tvrtke nude raznovrsna rješenja za japansko tržište u segmentima digitalnih platformi, softverskih inovacija i industrijske tehnologije.

ALTPRO koji već ima ostvarenu suradnju s japanskim tvrtkama Yashima & Co., Mitsubishi Heavy Industries i Toyotom u Osaki se sastaje s partnerima, ali cilja upoznati nove potencijalne suradnike.

Japan, sa svojom bogatom pomorskom tradicijom, fokusom na održivost i rastućom potražnjom za jedinstvenim rješenjima u ugostiteljstvu, predstavlja atraktivno tržište i za tvrtku Caelum 1029.

“Pod brendom Oasis Meu razvijmo luksuzne plutajuće apartmane koji spajaju hrvatsku tradiciju brodogradnje, suvremeni dizajn i održive tehnologije. Njihova mobilnost i energetska neovisnost donose napredna rješenja za razvoj obalnih destinacija. Osobni susreti na sajmovima važni su nam za izgradnju povjerenja i stvaranje dugoročnih partnerstava”, pojasnila je Nikolina Vuković, voditeljica prodaje i razvoja poslovanja tvrtke Caelum 1029.

Hrvatska na Nacionalnom danu u Osaki radi i na jačanju brenda Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije. Prema podacima e-Visitora do početka rujna Hrvatsku je posjetilo gotovo 39,5 tisuća japanskih turista i zabilježeno je gotovo 72 tisuće noćenja što je porast od 4,2 posto u dolascima i 3,5 posto u noćenjima u odnosu na isti period prošle godine. 2024. godine došlo nam je sveukupno 53 tisuće japanskih turista. Turizam se oporavlja, no brojke su još daleko ispod predpandemijskih od 150 tisuća japanskih turista u 2019.