HGK: Očekujemo da će postupno ukidanje subvencija smanjiti pritisak na državni proračun

U posljednjem paketu mjera Vlada postupno ukida dosadašnje mehanizme potpore, osobito one vezane uz subvencioniranje energenata i rasterećenja troškova poslovanja. Hrvatska gospodarska komora podržava postupno ukidanje subvencija i povratak na tržišne uvjete.

Podržavamo što Vlada vodi brigu i štiti najugroženije slojeve društva. Očekujemo da će postupno ukidanje subvencija smanjiti fiskalni pritisak na državni proračun, istodobno izbjegavajući iznenadni udar na građane i gospodarstvo. Poznato je da subvencije iskrivljuju tržišne cijene i potiču prekomjernu potrošnju energije pa se njihovim popuštanjem otvara za put za dugoročna rješenja, kao što su ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Upravo je potrebno raditi na dugoročnim rješenjima – kako osigurati otpornost i konkurentnost prerađivačke industrije s obzirom na troškove energije, rada i potrebna ulaganja u tranziciju. Kako se Vladine mjere potpore postupno ukidaju, nužno je osigurati alternativne mehanizme koji neće biti usmjereni samo na kratkoročno rasterećenje, već na ulaganja u otpornost, produktivnost i održivost industrije.

Prijedlozi HGK predstavljaju okvir za takve mjere i trebali bi biti integrirani u buduće politike kako bi hrvatska prerađivačka industrija mogla dugoročno zadržati konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu.

Naime, Hrvatska gospodarska komora je u cilju povećanja konkurentnosti prerađivačke industrije ljetos predložila, između ostalog, niz mjera kako bi se ublažio utjecaj visokih cijena energenata. Sugerirali smo potpore za sektor ETS-a (sustav trgovine emisijama stakleničkih plinova) i to energetski intenzivnim proizvođačima, ulaganje u korištenje obnovljivih izvora energije, uvođenje sustavnog praćenja i upravljanja potrošnjom energije te razvoj tržišta optimizacije proizvodnje i potrošnje električne energije.

Doprinos je to izradi politika i mjera koje će se financirati iz nacionalnih izvora s ciljem stvaranja poticajnog poslovnog okruženja i veće konkurentnosti.

Zaključno, uvjereni smo da će postupno ukidanje subvencija, uz nastavak ciljanih mjera za siromašnija kućanstva i uvođenje mjera za pomoć industriji i poduzetništvu, biti gospodarski opravdano i društveno pravednije.

