Financijska pomoć studentima u Hrvatskoj među najmanjima u Europskoj uniji

Hrvatska je država koja pruža najmanju financijsku pomoć srednjoškolcima i gotovo najmanju financijsku pomoć studentima u Europskoj uniji.

Eurostat je u utorak objavio podatke o financijskoj pomoći Vlada za kućanstva i studente u 2022. godini. Ona je u prosjeku iznosila 533 eura po učeniku u srednjim školama (i nekim dodatnim programima koji se ne smatraju fakultetom) te 1766 eura po studentu.

Najviši iznosi financijske pomoći za visoko obrazovanje po studentu zabilježeni su u Danskoj (8024 eura), Irskoj (5692 eura) i Švedskoj (4948 eura). Najniži su bili u Grčkoj (20 eura), Hrvatskoj (97 eura) i Češkoj (115 eura).

Financijska pomoć Vlade kućanstvima i učenicima / studentima u 2022. godini. Žuta boja označava studente, a plava srednjoškolce; Screenshot: Eurostat

Kada je riječ o srednjoj školi gornjoj srednjoj školi i dodatnim programima, najviše vrijednosti financijske pomoći ostvarile su Nizozemska (1790 eura), Švedska (1741 euro) i Danska (1644 eura). Najniži iznosi zabilježeni su u Hrvatskoj (7 eura), Poljskoj (16 eura) i Mađarskoj (76 eura).

Financijska pomoć za kućanstva i studente je uvijek veća nego za srednjoškolce, osim u Bugarskoj, Češkoj, Latviji i Sloveniji.