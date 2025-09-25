Francuski dug dosegnuo rekordnih 3,4 bilijuna eura, raste pritisak na novog premijera

Podaci statističke agencije INSEE pokazuju da se Sébastien Lecornu suočava s dugom koji je u drugom tromjesečju iznosio 115,6% francuskog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Francuski javni dug narastao je na rekordnih 3,4 bilijuna eura, pokazali su službeni podaci, stvarajući dodatni pritisak na novog premijera Sébastiena Lecornuoa dok se suočava s prosvjedima i političkim previranjima. Lecornu je ranije ovog mjeseca imenovan od strane predsjednika Emmanuela Macrona kao nasljednik Françoisa Bayroua, kojega je Parlament smijenio nakon samo devet mjeseci na dužnosti zbog sukoba oko njegova proračuna štednje, piše Le Monde.

Podaci statističke agencije INSEE pokazuju da se Lecornu, bivši ministar obrane, sada suočava s dugom koji je u drugom tromjesečju iznosio 115,6% francuskog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Dug je porastao s 3,3 bilijuna eura u ožujku, što je tada bilo ekvivalentno 113,9% BDP-a. Lecornu još uvijek nije formirao novu vladu, a do sredine listopada mora Parlamentu dostaviti prijedlog proračuna.

Sindikati su najavili nove prosvjede za 2. listopada, nakon što su se prošlog tjedna stotine tisuća ljudi diljem Francuske okupile na ulicama u znak protivljenja Macronovim planovima štednje. Lecornu, sedmi Macronov šef vlade od 2017., obećao je prekid s praksama iz prošlosti u nastojanju da smiri političku krizu.