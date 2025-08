FT: Generalni direktori United Grupe iz različitih zemalja pridružili se ostalim menadžerima u prosvjedu zbog smjene osnivača Dragana Šolaka

Više od 50 najviših rukovoditelja traži hitan povratak Šolaka i Boklag



U pismu osmero generalnih direktora United Grupe, o kojima je u svom tekstu pisao Financial Times, izražava se ozbiljna zabrinutost zbog odluka fonda BC Partners i poziva se na povratak stabilnosti, strateškog kontinuiteta i povjerenja — kako unutar Grupe, tako i na lokalnim tržištima.



Podsjetimo, ovi generalni direktori se svojom intervencijom pridružuju glasovima više od 50 najviših rukovoditelja United Grupe, United Medije i United Clouda, šaljući jasnu poruku da reakcija na nedavne odluke BC Partnersa nije izoliran ni sporadičan slučaj; ona je strukturna, zajednička i prožima cijelu Grupu — od centrale do lokalnih tržišta.



Pismo generalnih direktora unosi novu, posebno kritičnu dimenziju, budući da je riječ o ljudima koji su izravno odgovorni za poslovanje Grupe na lokalnim tržištima i koji duboko razumiju potrebe, izazove i posljedice štetnih odluka BC Partnersa.



Njihov glavni zahtjev podudara se sa zahtjevom više od 50 viših rukovoditelja: hitno vraćanje Dragana Šolaka i Viktorije Boklag na njihove funkcije, kao jedinog realnog rješenja za povratak povjerenja, kohezije i operativne normalnosti u United Grupi.



Upozoravaju da je trenutna situacija neodrživa i naglašavaju da će, ukoliko ne dođe do hitne i suštinske promjene smjera, biti prisiljeni preispitati svoj odnos prema Grupi.