Hrvatska uvjerljivo zadnja u EU po postotku novoregistriranih električnih automobila

Najmanji udio električnih automobila među svim novoregistriranim osobnim automobilima u Europskoj uniji ima Hrvatska.

Broj električnih automobila u Europskoj uniji raste, no uz određeni oprez. Prošle godine je registrirano 1,45 milijuna novih isključivo električnih osobnih automobila, no to je za 6,1 posto manje nego 2023. godine. Ukupno ih je u Europskoj uniji registrirano 5,87 milijuna, no postotak u ukupnom broju znatno varira ovisno o državi.

Eurostatovi podaci pokazuju kako je najveći udio isključivo električnih automobila u novim registracijama zabilježen je u Danskoj i iznosi 51,3 posto. Kako Norveška nije u Europskoj uniji, njezinih 88,9 posto izvan su kategorije. Iznenađujuće, nakon Danske slijedi Malta s 37,7 posto, a potom Švedska s 34,9 posto.

Razlog za veliki postotak u Malti možda se krije u tome što su tamošnji vlasnici vozila bili poticani s do 11.000 eura na kupnju novih električnih. Taj broj se u međuvremenu smanjio na i dalje solidnih 8000 eura, dok u Hrvatskoj primjerice ove godine nije bilo poticaja za fizičke osobe. Osim toga, Malta je mala, pa njezini vozači unutar države dnevno ne prevaljuju veliku kilometražu uz koju dolazi nepraktična pauza zbog punjenja. Osim toga tamošnja Vlada ove godine planira instalirati 1200 novih punjača.

Postotak isključivo električnih automobila među novoregistriranim automobilima u 2024. godini prema državama; Screenshot: Eurostat

Hibridi popularniji od električnih

Na začelju tablice je Hrvatska sa tek 1,8 posto novoregistriranih električnih automobila u 2024. godini. Slijede Slovačka s 2,4 posto te Poljska s 3,0 posto.

Gleda li se udio isključivo električnih automobila u ukupnoj registraciji novih vozila u cijeloj EU, on je u 2024. godini iznosio 13,6 posto. Godinu ranije iznosio je 14,6 posto. Prethodnih godina stalno je rastao nakon što je. do 2018. godine iznosio manje od jedan posto. S 5,3 posto u 2020. godini rastao je na 9,0 posto u 2021. godini i 12,1 posto u 2022. godini.

Ukupan broj novih hibridnih osobnih automobila u Europskoj uniji u 2024. godini iznosio je 3,95 milijuna.

Što se tiče ostalih vrsta novih isključivo električnih vozila, kojih ima znatno manje nego osobnih automobila, najveći porast od 2023. do 2024. zabilježen je kod teških teretnih vozila – 39,7 posto. Kod vučnih vozila iznosio je 35,5 posto, autobusa i turističkih autobusa 28,2 posto dok je broj lakih teretnih vozila pao za 10,8 posto.