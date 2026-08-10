Gospodarstvo će biti ključni faktor na predstojećem islandskom referendumu o EU

Dok arktička sigurnost i američke pretenzije na Grenland dominiraju međunarodnim naslovima, Islanđani će odlučivati ​​o svojoj europskoj budućnosti na daleko poznatijim osnovama poput ribarstva i poljoprivrede. Referendum 29. kolovoza manje se odnosi na geopolitiku, a više na suverenitet i identitet.

Na Islandu, gdje more oblikuje gospodarstvo, egzistenciju i nacionalni identitet, najznačajnije raskrižje posljednjeg desetljeća u konačnici se svodi na jedno: ribu.

Islanđani će 29. kolovoza glasati o tome hoće li nastaviti pregovore o pridruživanju Europskoj uniji, ponovno pokrećući proces koji je zamrznut 2013. Ako birači odobre, pregovori s Bruxellesom ponovno će započeti – s mogućnošću bržeg pridruživanja EU-u od ostalih zemalja na listi čekanja.

Na prvi pogled, geopolitički tajming čini se očitim. Obnovljeni interes Sjedinjenih Država za Grenland, u kombinaciji s dugotrajnim ratom u Ukrajini, pomaknuo je Arktik više na europskoj strateškoj agendi, dok se Islanđani sve više čine “zarobljenima” između dvije velike sile.

Ovaj referendum se vodi oko ekonomije, suvereniteta i, prije svega, kontrole nad islandskim ribolovnim područjima, prema riječima Eirikura Bergmanna, profesora politologije na Sveučilištu Bifröst i jednog od najpoznatijih političkih pisaca u zemlji.

“Islanđani su podijeljeni na pola“, rekao je, tvrdeći da se javna rasprava i dalje, kao i uvijek, usredotočuje na prednosti usvajanja eura i rizike s kojima se suočava ribarska industrija, prenosi Euronews.

Brige ribara su brige Islanda

Iako udio ribarstva u islandskom BDP-u opada, on je 2024. godine i dalje činio oko 8%. I dalje je jedna od najvećih izvoznih industrija zemlje i okosnica mnogih obalnih zajednica.

Ovo nije prvi put da se Islanđani bore oko pitanja ribarstva. Tijekom tri “Bakalarova rata ” između 1958. i 1976., Reykjavík je uspješno obranio svoje pomorske pretenzije protiv Ujedinjenog Kraljevstva.

Danas prijetnja dolazi od Zajedničke ribarske politike EU-a (ZRP), koja upravlja ribolovnim resursima među državama članicama. “Zajednički riblji fond“ koji spada pod nadležnost više država, s podjelom ulovnih kvota, najveća je briga za islandsku ribarsku industriju, što potiče izuzeća ili posebne aranžmane ako se zemlja pridruži EU-u.

Islandska ribarska industrija doista je izgrađena oko jednog od najsofisticiranijih sustava kvota na svijetu. Postavlja znanstveno utemeljena ograničenja ulova i dodjeljuje ribolovna prava svakom plovilu, s kvotama kojima se može i trgovati.

Za ribare u obalnim gradovima poput Ísafjörðura ili Vestmannaeyjara, lokalni mediji izvještavaju da pitanje nije samo koliko ribe Island može uloviti, već i tko bi trebao imati pravo odlučivati ​​tko će je uloviti.

Kao što je ministrica vanjskih poslova Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir rekla u nedavnom intervjuu, ribarstvo i poljoprivreda vjerojatno će postati najteža poglavlja u svim obnovljenim pregovorima o pristupanju.

Poput ribara, islandski poljoprivrednici također posluju u okviru jednog od najzaštićenijih poljoprivrednih sustava u Europi, uz potporu javnih subvencija osmišljenih kako bi kompenzirale surovu klimu zemlje i malo domaće tržište.

Ono što ih brine je CAP (Zajednička poljoprivredna politika), reforma poljoprivrede EU-a koja raspoređuje subvencije prema zajedničkim pravilima i mogla bi poremetiti cijeli domaći sustav.

Zagovornici integracije u EU također se klade na ekonomske prednosti za svoju kampanju.

Najveći je konačno usvajanje eura. To bi uklonilo volatilnost tečaja uzrokovanu islandskom krunom, smanjujući inflaciju, kamatne stope i troškove međunarodne trgovine, kako je istaknuto u nedavnom izvješću Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Obnovljeni interes za Europu

Ovaj obnovljeni interes za Europu nije odgovor na Trumpove ponovljene izjave o Grenlandu i ambicijama širenja u arktičkoj regiji.

Iako su Sjedinjene Države dugo bile glavni jamac sigurnosti Islanda putem NATO-a, a suradnja s EU postaje privlačnija ako Washington postane manje predvidljiv, sigurnosno pitanje nije oblikovalo domaću politiku niti dominira raspravom o referendumu.

“Ne bih rekao da se to već pravilno uključilo u raspravu“, rekao je Bergmann, tvrdeći da je zemlja odlučila održati referendum nakon izbora 2024. godine.

“Ovo je bilo prije drugog mandata Donalda Trumpa i prije ovih geopolitičkih promjena. Pitanje sigurnosti i obrane nije bilo dio te odluke“, rekao je.

Referendum je posljedica promjene vlasti, a ne dramatične promjene javnog mnijenja.

Euroskeptična koalicija došla je na vlast 2013. godine, obustavivši pregovore, a kasnije i potpuno povukavši islandsku prijavu, bez konzultacija s biračima, no 2024. godine koalicija proeuropskih stranaka obećala je da će Islanđanima dopustiti da odluče hoće li se pregovori nastaviti.

“Jedini razlog zašto Island sada ide naprijed jest promjena vlade. Ali pitanje EU-a nije imalo nikakve veze s dolaskom ovih stranaka na vlast“, rekao je Bergmann.

Vjeruje da to objašnjava zašto ankete ostaju umjerene, a Islanđani se ponovno bave pitanjem koje dijeli zemlju od početka 2000-ih.

Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin možda su podsjetili Island da se međunarodni poredak mijenja, ali birači koji ulaze na biračka mjesta vjerojatno manje razmišljaju o Grenlandu ili ruskim ambicijama na Arktiku, a više o domaćim ekonomskim problemima.

Jasan put u EU

Iako su Islanđani i dalje podijeljeni oko toga trebaju li se pregovori uopće nastaviti, Island bi se vjerojatno suočio s lakšim procesom pristupanja od mnogih zemalja kandidatkinja na Zapadnom Balkanu ili u Istočnoj Europi.

Island je već duboko integriran u Europu: član je jedinstvenog tržišta putem Europskog gospodarskog prostora (EGP) i uživa slobodno kretanje ljudi, robe, usluga i kapitala unutar schengenskog prostora.

Pregovori ne bi započinjali ispočetka, već bi se gradili na rezultatima prethodnih sporazuma.

Do trenutka kada je Island povukao svoju prijavu 2013. godine, otvoreno je 27 pregovaračkih poglavlja, od kojih je 11 privremeno zatvoreno.

Ako se pregovori nastave, Europska komisija prvo će morati procijeniti zakonodavne promjene koje su se dogodile na Islandu tijekom proteklog desetljeća prije nego što se rasprave mogu formalno ponovno pokrenuti.

“Osim tehničkih detalja, jasno je da bi Island u pregovore ušao korak ispred u usporedbi s drugom zemljom kandidatkinjom“, rekao je dužnosnik EU-a za Euronews.

Nordijska zemlja također je uvelike usklađena s EU po pitanju demokratskih standarda, prema Valérie Hayer, čelnici liberalne skupine Renew Europe u Europskom parlamentu i jednoj od najvatrenijih zagovornica pristupanja Islanda EU-u.

“Već je vrlo sposoban demokratski partner (koji) dijeli zajedničke vrijednosti i (koji) već igra ključnu ulogu u sigurnosti sjevernoatlantske regije“, rekla je, tvrdeći da bi dodavanje Reykjavika ojačalo geopolitički doseg EU-a.

Europski političari i dužnosnici EU naglasili su da Island nema što izgubiti u pregovorima o članstvu u EU te da pridruživanje Uniji ne predstavlja prijetnju islandskom jeziku: uživao bi isti službeni status kao i drugi jezici EU, unatoč tome što ga govori manje od 400.000 ljudi.

Unatoč tome, za mnoge Islanđane referendum o Europi postavlja dublja pitanja identiteta. Neki se boje da bi pridruživanje EU-u rezultiralo postupnim urušavanjem islandske političke autonomije, što je posebno osjetljivo pitanje za zemlju koja je u 20. stoljeću postigla potpunu neovisnost od Danske.

Budućnost odnosa Islanda s Europom u konačnici bi mogla ovisiti o emocionalnim razmatranjima, rekao je za Euronews još jedan dužnosnik EU-a upoznat s tim pitanjem.

“Glasanje će se održati na kopnu, ali ljudi će glasati usmjerujući svoju pozornost prema moru.“