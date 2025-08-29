Gotovo devet posto Europljana ne može priuštiti pošteni obrok

Postotak ljudi koji ne mogu priuštiti meso, ribu ili vegetarijanski ekvivalent svaki drugi dan varira ovisno o državi i kreće se od 3,5 pa sve do 39.8 posto. Hrvatska je u boljoj polovici s 12 posto takvih građana.

Oko 8,5 posto građana Europske unije nije moglo priuštiti pošten obrok prošle godine. Konkretno, to znači nekakav obrok koji ima meso, ribu ili vegetarijanski ekvivalent svakog drugog dana.

Gledano po državama, stanje je najgore u Slovačkoj, u kojoj to nije moglo 39,8 posto populacije. Slijedi Bugarska s 37,7 posto te Mađarska s 37,3 posto. Za Hrvatsku, pokazuju podaci Eurostata, taj broj iznosi 12,0 posto.

Postotak ljudi koji ne mogu priuštiti obrok s mesom, ribom ili vegetarijskim ekvivalentom svaki drugi dan; Foto: Eurostat

Podaci su pomalo zbunjujući jer u primjerice i u relativno bogatima Njemačkoj i Francuskoj ima 24,7 takvih građana. Ni države u kojima su podaci najbolji nisu posve očekivane: Vodi Cipar sa 3,5 posto takvih građana, a slijede Irska i Portugal s 5,1 posto svaka.

Mogućnost priuštiti obrok s mesom, ribom ili vegetarijanskom alternativom svaki drugi dan jedan je od elemenata koji se promatraju na razini kućanstva pri izračunu stope teške materijalne i socijalne deprivacije. To je jedna od sastavnica pokazatelja osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. Taj se pokazatelj koristi za praćenje glavnog cilja u području siromaštva i socijalne uključenosti u okviru Akcijskog plana Europskog stupa socijalnih prava.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se