Usporedili smo slovenske i hrvatske plaće. Evo koji sektori briljiraju kod susjeda

Plaće u Sloveniji uvijek su bile nešto veće od Hrvatskih. Forbes Hrvatska usporedio je koliko su one iznosile u obje države u lipnju 2025. godine.

Prosječna neto plaća u Sloveniji u lipnju je iznosila 1611 eura neto, odnosno 2540 eura bruto. Za usporedbu, u Hrvatskoj je istog mjeseca bila 1444 eura neto, odnosno 2008 eura bruto. Drugim riječima prosječna slovenska plaća je 11,56 posto viša od hrvatske. Izvor podataka su statistički zavodi dvije države: DZS i SURS.

Usporedi li se razlika u plaćama sa stanjem u prethodne dvije godine vidi se kako se ona sve više smanjuje. U lipnju 2024. godine slovenska plaća bila je viša 14,22 posto, a godinu ranije čak 24,52 posto.

Gdje su prosječne plaće najviše?

Što se tiče najplaćenijih djelatnosti u ovogodišnjem lipnju, u Hrvatskoj je to bio zračni prijevoz, a u Sloveniji opskrba električnom energijom, plinom i parom. U prvome je neto plaća iznosila 2279 eura, odnosno 3317 eura bruto. U drugome 2260 eura neto, odnosno 3629 eura bruto.

Djelatnosti s prosječnim plaćama iznad 2000 eura u lipnju u Sloveniji bili su još financije i osiguranje, javna uprava i obrana sa obvezneom socijalnom sigurnosti te informacijske i komunikacijske djelatnosti.

U Hrvatskoj je prosjek plaća u lipnju bio najniži u djelatnosti proizvodnje odjeće – 926 eura (1212 eura bruto), a u Sloveniji u ugostiteljstvu – 1208 eura (1852 eura bruto). Minimalac je u Hrvatskoj 970 eura bruto, a u Sloveniji 1278 eura bruto.

Javni sektor podiže prosjek plaća u obje države. U Sloveniji je on u lipnju iznosio 1862 eura neto. U Hrvatskoj nismo pronašli podatke za rujan, no razlika je također znatna od prošle godine kad su plaće u javnom sektoru značajno podignute. U rujnu ove godine one će u Hrvatskoj doživjeti još jednu malu korekciju, s obzirom da će osnovica biti povećana za oko tri posto.