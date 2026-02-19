Gotovo polovica Europljana ne može ili ne želi kupiti nekretninu

Mnogi Europljani koji nemaju vlastiti dom nisu optimistični u pogledu kupnje istog. U 23 zemlje gotovo polovica kaže da nikada neće moći kupiti dom ili da nisu zainteresirani za to, prema RE/MAX-ovom izvješću o europskim trendovima stanovanja za 2025. godinu.

U anketi provedenoj u kolovozu 2025. postavljeno je jednostavno pitanje: “Mislite li da ćete moći kupiti nekretninu?“Brojke se uvelike razlikuju diljem Europe.

U prosjeku, 29% ispitanika ne smatra da će ikada moći kupiti nekretninu. Udio se kretao od 13% u Turskoj do 44% u Češkoj.

Barem jedan od troje ispitanika dao je taj odgovor u Sloveniji (39%), Italiji (35%), Malti (34%), Irskoj (33%), Poljskoj (33%) i Mađarskoj (33%). Brojka je također bila iznad europskog prosjeka u Finskoj (32%), Grčkoj (30%), Švicarskoj (30%) i Austriji (29%).

Na donjem kraju ljestvice, Luksemburg (17%) slijedi Tursku. Litva je imala 21%.

Među pet najvećih europskih gospodarstava, Italija (35%) je zabilježila najveći udio. Španjolska i Francuska imale su najniži udio s 25%, a Velika Britanija odmah iza njih s 26%. Njemačka je imala 28%, što je nešto ispod europskog prosjeka.

“Spor gospodarski rast usporio je rast prihoda u mnogim dijelovima Europe, dok su cijene nekretnina nastavile rasti. Kao rezultat toga, priuštivost ostaje značajan izazov – posebno za mlađe generacije – čak i na tržištima s relativno stabilnim uvjetima zapošljavanja“, rekao je Michael Polzler, izvršni direktor RE/MAX Europe, za Euronews Business.

Rekao je da zemlje poput Njemačke, Austrije i Češke svjedoče sve većem broju ljudi koji odustaju od kupnje nekretnine, jer rastuće cijene i dulja razdoblja štednje čine vlasništvo nad domom sve nedostižnijim.

15% nije zainteresirano za kupnju

Oko 15% ispitanika reklo je da nisu zainteresirani za kupnju nekretnine. Udio se kreće od 4% u Irskoj do 31% u Njemačkoj. Također je iznad 20% u Nizozemskoj (27%), Austriji (25%) i Švicarskoj (22%).

Polzler je naglasio da se ne radi samo o cijenama, već i o kulturnom aspektu. “U Njemačkoj i Austriji najam je puno uobičajeniji i kulturno prihvaćeniji. Dugoročna stabilnost njihovih tržišta najma, potkrijepljena snažnom zaštitom najmoprimaca, znači da kućanstva osjećaju manju hitnost rane kupnje“, rekao je.

Udio ljudi koji ne očekuju da će kupiti nekretninu; Izvor: RE/MAX Izvješće o europskim trendovima stanovanja 2025.

Udio ljudi koji nisu zainteresirani za kupnju doma jednoznamenkast je u nekoliko zemalja, uključujući Tursku (5%), Španjolsku (7%), Bugarsku (7%) i Mađarsku (9%).

Kada se zbroje udjeli onih koji kažu “Nikad – ne mislim da ću ikada moći kupiti nekretninu“ i “Nisam zainteresiran za kupnju nekretnine“, gotovo polovica Europljana (44%) koji ne posjeduju vlastiti dom sumnja da će ga ikada kupiti.

Taj udio prelazi polovicu u nekoliko zemalja, uključujući Njemačku (59%), Austriju (54%), Češku (54%), Nizozemsku (53%) i Švicarsku (52%).

Malta (49%), Italija (49%), Finska (48%) i Slovenija (48%) također su blizu ove razine, dok su Poljska (44%) i Ujedinjeno Kraljevstvo (44%) u skladu s europskim prosjekom.

Turska je izuzetak

Udio ljudi koji kažu da nisu u mogućnosti ili nisu zainteresirani za kupnju doma najniži je u Turskoj. “To je vjerojatno zato što se, unatoč inflaciji i financijskoj nestabilnosti, nekretnine uvelike smatraju primarnim sredstvom čuvanja vrijednosti“, rekao je Michael Polzler.

Među pet najvećih europskih gospodarstava, Španjolska je imala najmanji udio s 32%, a slijedi Francuska s 40%. Njemačka je bila najviša s 59%, ispred Italije (49%), dok je UK bio na europskom prosjeku.

“Vlasništvo nad nekretninom smatra se usko povezanim s dugoročnom financijskom sigurnošću i stabilnošću obitelji. Čak i uz strože uvjete hipoteke i neizvjesnost zapošljavanja, težnja za vlasništvom ostaje visoka, što odražava široko rasprostranjeno uvjerenje da stanovanje pruža zaštitu od buduće ekonomske neizvjesnosti“, rekao je Polzer.

Zašto ljudi odustaju od kupnje nekretnine?

Razlozi zbog kojih ljudi ne žele kupiti nekretninu variraju. U prosjeku u 23 zemlje, više od polovice njih (53%) kaže da su zadovoljni svojom trenutnom situacijom i ne vide potrebu za kupnjom doma.

Dodatnih 21% ne želi stalne odgovornosti koje dolaze s vlasništvom nad nekretninom. Gotovo svaki peti (19%) smatra da vlasništvo nad domom nije vrijedno novca ili da je nekretnina preskupa.

Fleksibilnost je također ključni razlog. Oko 16% preferira jednostavno preseljenje i nevezanost za jednu lokaciju, dok 13% kaže da si mogu priuštiti najam u područjima gdje ne bi mogli kupiti. Samo 5% kaže da su zabrinuti zbog pada cijena nekretnina.

Michael Polzler naglasio je da, iako tržište nekretnina predstavlja neosporne izazove, vlasništvo nad domom ostaje značajan cilj za većinu Europljana.

Međutim, uloga imovine se razvija. “Dok su prethodne generacije vlasništvo nad domom prvenstveno doživljavale kao društvenu prekretnicu, danas se sve više doživljava kao financijska strategija“, rekao je.

Prema Eurostatu, gotovo 70% stanovnika EU-a posjeduje nekretninu, dok preostalih 30% iznajmljuje.

