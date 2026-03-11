Gotovo polovina voća i povrća iz ove zemlje sadrži opasne pesticide i “vječne kemikalije”

Pesticidi s PFAS kemikalijama koriste se za sprječavanje plijesni i štetnika, a pronađeni su u voću poput limuna, breskvi i šljiva te se povezuju s nizom zdravstvenih rizika.

Gotovo 40 posto neorganskog voća i povrća uzgojenog u Kaliforniji sadrži tragove pesticida koji su ujedno i PFAS, takozvane “vječne kemikalije”, pokazuje nova istraga Environmental Working Groupe. Kalifornija osigurava gotovo polovinu povrća te više od tri četvrtine voća i orašastih plodova koji se konzumiraju u Sjedinjenim Državama.

Perfluoroalkilne i polifluoroalkilne tvari, odnosno PFAS, nazivaju se “vječnim kemikalijama” jer njihove snažne molekularne veze između ugljika i fluora mogu trebati godine, desetljeća pa čak i stoljeća da se potpuno razgrade u okolišu. Procjenjuje se da danas postoji gotovo 15.000 vrsta fluoriranih kemikalija, odnosno PFAS-a.

“PFAS pesticid je aktivni sastojak u tim proizvodima jer je učinkovit u ubijanju organizama – upravo zato predstavlja toliku zabrinutost za javno zdravlje i okoliš”, rekla je Bernadette Del Chiaro, viša potpredsjednica za operacije u Kaliforniji u organizaciji Environmental Working Group (EWG), zdravstvenoj organizaciji za zagovaranje javnog zdravlja koja je objavila izvješće u srijedu, piše CNN.

Povezani s mnogim bolestima

“Nažalost, ne postoji način da se šteta ograniči”, rekla je Del Chiaro. “Ne možemo jednostavno uništiti spore plijesni ili insekte na breskvi, a da pritom potencijalno ne naštetimo i malom djetetu koje tu breskvu pojede. Činjenica da namjerno prskamo vječne kemikalije na proizvode koje kupujemo u trgovini zaista otvara oči.”

PFAS se proizvodi još od 1940-ih kako bi proizvodi bili neprianjajući, otporni na mrlje i vodoodbojni. Starije PFAS kemikalije povezane su s rakom, pretilošću, bolestima štitnjače, povišenim kolesterolom, smanjenom plodnošću, oštećenjem jetre, poremećajima hormona i oštećenjem imunološkog sustava, prema američkoj Agenciji za zaštitu okoliša (EPA). Neke od tih kemikalija mogu uzrokovati štetu već pri razinama od jedne milijardinke grama.

Noviji PFAS pesticidi također pokazuju zabrinjavajuće učinke na ljudske stanice te reproduktivni i živčani sustav životinja, iako je razinu izloženosti teško utvrditi. Primjerice, fludioksonil, koji se dodaje voću i povrću nakon berbe kako bi spriječio razvoj plijesni, u laboratorijskim je testovima ubio ljudske stanice i oštetio DNK.

Koji su plodovi najviše kontaminirani

Izvješće EWG-a pokazalo je da su najviše razine fludioksonila pronađene na limunima, više od jedne čestice na milijun, zatim na breskvama, nektarinama, kruškama, šljivama, borovnicama i marelicama. Osim toga, fludioksonil je pronađen na 90 posto testiranih uzoraka nektarina, breskvi i šljiva.

Analiza EWG-a pronašla je 17 različitih PFAS pesticida na 40 od 78 vrsta neorganskog voća i povrća. Ukupno je 37 posto od 930 uzoraka sadržavalo zabrinjavajuće kemikalije, navodi se u izvješću.

Prema testiranju, pronalazak više različitih “vječnih kemikalija” na jednoj vrsti proizvoda bio je čest. Jagode su, primjerice, bile kontaminirane s 10 različitih PFAS pesticida. Trešnje i breskve sadržavale su sedam različitih kemikalija, grožđe, celer i lisnati kupus šest, a špinat pet.

Američka Agencija za zaštitu okoliša procjenjuje pesticide uspoređujući potencijalne koristi od većih prinosa usjeva s mogućom štetom za zdravlje, često zaključujući da je razina izloženosti ljudi pesticidima relativno mala, rekao je Nathan Donley, direktor za znanost o zdravlju okoliša u Centru za biološku raznolikost, neprofitnoj organizaciji iz Tucsona u Arizoni.

“Ipak, EPA ne promatra što se događa kada je čovjek 20 godina izložen desetak takvih pesticida kroz prehranu”, rekao je. “To je veliko pitanje jer nitko ne zna odgovor, pa čak ni EPA, budući da takve složene mješavine nikada nisu bile testirane.”

Kako izbjeći pesticide

Do sada je administracija Donalda Trumpa odobrila dva PFAS pesticida za upotrebu na salati, narančama, rajčicama, bademima, grašku i zobi te razmatra odobrenje trećeg PFAS pesticida za suzbijanje korova u kukuruzu, soji i pšenici. Krajem veljače EPA je također objavila da razmatra izvanredno izuzeće od sigurnosne provjere za upotrebu PFAS pesticida na riži.

Izbjegavanje svih PFAS-a vrlo je teško jer se desetljećima dodaju u vrećice za kokice, kutije za pizzu, neprianjajuće tave, sredstva za čišćenje, zubni konac, kozmetiku, šampone, kreme za sunčanje te vodootpornu i otpornu odjeću, tepihe, presvlake… Zbog dugog vremena razgradnje čak i stariji PFAS koji su povučeni ili zabranjeni i dalje ostaju u tlu i pitkoj vodi.

Kada je riječ o izbjegavanju novijih PFAS pesticida, organsko voće i povrće sadrži manje kemikalija i dobar je izbor kad god je to moguće, rekla je Stephanie Eick, docentica za zdravlje okoliša i epidemiologiju na Rollins School of Public Health Sveučilišta Emory u Atlanti.

“Ako ne možete priuštiti organsku hranu, najbolje je temeljito isprati proizvode pod tekućom vodom i koristiti četku za čvršće namirnice poput mrkve, krumpira i krastavaca”, rekla je Eick, koja nije sudjelovala u studiji EWG-a.