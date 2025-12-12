Grad Zagreb utrošit će milijun eura kako bi građane potaknuo na veće korištenje gradskih autobusa

Grad Zagreb priprema natječaj vrijedan milijun eura plus PDV, čiji je cilj potaknuti veće korištenje javnog gradskog prijevoza, odnosno gradskih autobusa.

Grad Zagreb najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za izradu studije optimizacije mreže linija javnog gradskog prijevoza. U njemu se navodi kako je konačni cilj izrada studije koja će uključivati novi autobusni vozni red kako bi se maksimalno poticalo korištenje javnog gradskog prijevoza. Procijenjena vrijednost natječaja je milijun eura plus PDV.

U dokumentaciji natječaja navodi se kako na području grada Zagreba prednjači prijevoz osobnim automobilima (45,06%), dok je na drugom mjestu javni prijevoz (38,9%). Na tramvaj se odnosi 22,52 posto, na autobuse 14,64 posto, a na vlak 1,74 posto. U 2024. godini eksploatacijska brzina putovanja autobusnih vozila iznosila je 17,96 kilometara na sat. Tu su još i “putovanja” pješice (10,65%) te biciklom (3,3%).

Nedostaje vozila i vozača

Kao osnovne nedostatke javnog gradskog prijevoza na području Grada Zagreba navode se neredovitost polazaka radi nedostatka vozila i vozača, miješanje s motornim prometom te nedostatak integracije autobusnih, tramvajskih i željezničkih linija. Autobusne linije uglavnom započinju na tramvajskim okretištima odnosno terminalima i predstavljaju ekstenziju tramvajskog prometnog sustava. Imaju ulogu povezivanja rubnih dijelova grada s tramvajskim prometnim sustavom.

Prilikom izrade novog autobusnog voznog reda, studija će u obzir uzeti predvidivost i točnost polazaka, optimizirani vozni red s obzirom na potražnju, brzinu prometovanja, sigurnost, udobnost, operativne pokazatelje, troškove i demografsku i prostornu pokrivenost.



Kriterij za izbor tvrtke koja će raditi studiju je cijena s utjecajem od 60 posto te iskustvo stručnjaka s 40 posto utjecaja. Konkretno, boduju se projekti stručnjaka za prometno planiranje, prometnu infrastrukturu, prometno modeliranje te pravnu i socioekonomsku analizu.

Da trenutačne autobusne linije nisu optimizirane, može se vidjeti i iz komentara građana na društvenim mrežama nakon ukidanja slabo korištenih autobusnih gradskih linija 145 i 147. Ljudi su se primjerice žalili kako nije čudno da linija 145 nije imala putnike kad nije imala stanice na ruti na mjestima na kojima je izgrađeno puno novih zgrada i na kojima bi ljudima bilo praktično izaći. Žalili su se i na neusklađenost tih linija s rasporedom vožnje vlakova.