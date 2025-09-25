Zagreb za popravke i održavanje tramvaja izdvojio 23,8 milijuna eura plus PDV

Kako bi održavao 142 niskopodna tramvaja tijekom sljedeće dvije godine, Zagreb je raspisao natječaj. Predviđeni trošak iznosi 23,8 milijuna eura plus PDV.

Grad Zagreb najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za popravak i održavanje niskopodnih tramvaja. Preciznije, radi se o 140 dužih modela NT 2200 (proizvođačka oznaka TMK 2200) i dva kraća modela NT 2300 (proizvođačka oznaka TMK 2200-K).

Riječ je o dvogodišnjem okvirnom sporazumu, što znači da je iznos samo procijenjen, a ovisno o stvarnim potrebama može biti i nešto manji ili veći od dogovorenoga. Posao uključuje redovno održavanje te popravke u slučaju prijave kvarova.

210 tisuća eura po tramvaju

Procijenjeni iznos je 23,8 milijuna eura plus PDV, odnosno 29,75 milijuna eura s PDV-om. Podijeli li se taj iznos sa 142 tramvaja, dolazi se do iznosa od 209.500 eura s uključenim PDV-om.

NT2200 tramvaji nabavljeni su 2005. i 2007. godine, što znači da je polovica stara 18, a polovica 20 godina. Dva models NT2300 nabavljena su 2009. i 2010. godine. Sve je proizveo Končar. S obzirom da servis mora osigurati i sve rezervne dijelove (osim rijetkih iznimki), za pretpostaviti je da inozemni serviseri neće biti zainteresirani ili neće moći konkurirati domaćoj ponudi.

Uvjeti za izbor tvrtke ili zajednice tvrtki koje će dobiti posao su cijena s utjecajem od 90 posto i vrijeme potvrde prijave kvara kod izvanrednih popravaka s utjecajem od 10 posto.

Trenutačno je u tijeku obnova ZET-ovog voznog parka s 40 kraćih niskopodnih tramvaja koji se postepeno isporučuju i puštaju u promet. Ti modeli očito nisu predmet ovog natječaja. Nakon što oni budu nabavljeni, u planu je nabava još 40 dužih modela.

Hodogram održavanja tramvajskih vozila; Izvor: Dokumentacija natječaja

