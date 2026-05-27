HAKOM: U prvom tromjesečju željeznicom prevezeno više putnika i robe

U prvom tromjesečju ove godine željeznicom je prevezeno tri posto više putnika i gotovo četiri posto više robe u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su prihodi teretnih prijevoznika porasli za deset posto, objavila je u srijedu Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

U prvom tromjesečju HŽ Putnički prijevoz prevezao je 3,1 posto više putnika u odnosu na isto razdoblje 2025., njih ukupno 6,26 milijuna, dok je broj putničkih kilometara porastao za dva posto, na 258 milijuna.

Što se tiče pokazatelja teretnog željezničkog prijevoza, ukupno je prevezeno 3.313.777 tona robe, što predstavlja porast od 3,7 posto u odnosu na prvo tromjesečje lani. Pritom je ostvareno 768.495.055 tonskih kilometara, odnosno za 0,1 posto više.

Istodobno, prihodi teretnih željezničkih prijevoznika od prijevoza robe povećani su za 9,9 posto.

HŽ Cargo u promatranom razdoblju prevezao je 4,8 posto manje robe, uz ostvarenih 6,1 posto manje tonskih kilometara u usporedbi s prvim tromjesečjem 2025. godine. Na kraju prvog ovogodišnjeg tromjesečja HŽ Cargo imao je udio od 36,3 posto u ukupnoj količini prevezene robe te 42,8 posto u ukupno ostvarenim tonskim kilometrima.

Ostali teretni željeznički prijevoznici povećali su količine prevezene robe za 9,3 posto uz rast tonskih kilometara od 5,4 posto.

Od ukupno 21 registriranog teretnog željezničkog prijevoznika, njih 16 bilo je poslovno aktivno, dok pet prijevoznika u prvom tromjesečju nije obavljalo prijevoz robe, izvijestio je HAKOM.

