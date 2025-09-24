Hanfa dodijelila priznanja izdavateljima koji su uspostavili najviše standarde korporativnog upravljanja

Na konferenciji “IPO kao prilika za dugoročne vlasnike i rast kroz tržište kapitala“ zaključeno je da izlazak na burzu više nije samo pitanje prikupljanja kapitala, već i test spremnosti društva na transparentno, odgovorno i dugoročno održivo poslovanje.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) održala je u suradnji s Jutarnjim listom 8. konferenciju “IPO kao prilika za dugoročne vlasnike i rast kroz tržište kapitala“. Uvodnim govorom prisutnima se obratio izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Marko Pavić, koji je tom prilikom istaknuo dva ključna čimbenika za razvoj tržišta kapitala: političku stabilnost i povjerenje na međunarodnoj razini, ali i od strane građana.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Marko Primorac u svojem je obraćanju naglasio: „Razvijeno tržište kapitala ključno je za daljnji gospodarski rast Hrvatske jer omogućuje efikasno mobiliziranje domaće štednje, širenje izvora financiranja i poticanje investicija i inovacija.“

“Država želi pozicionirati Hrvatsku kao prepoznatljivo financijsko središte regije, s otvorenim i likvidnim tržištem te jasnim regulatornim okvirima koji potiču startupove i privatna poduzeća da rastu putem IPO-a i korporativnih obveznica. Projekti poput narodnih obveznica, digitalnih kanala e-Riznice i m-Riznice te planiranog IPO fonda značajno su pridonijeli oživljavanju tržišta i uključivanju novih ulagatelja”, dodao je.

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman istaknuo je da tržište kapitala predstavlja učinkovit i fleksibilan izvor financiranja, koji potiče rast društava, inovacije i stvaranje radnih mjesta te jasno poručio: “Izlazak na burzu znači i veće zahtjeve za transparentnošću i odgovornim upravljanjem. Dobro korporativno upravljanje omogućuje jasno definirane procese, kontrolu rizika i postavljanje ESG ciljeva, gradeći dugoročno održiv i uspješan poslovni sustav. Današnje društvo ne može uspješno rasti bez visokih standarda korporativnog upravljanja, posebno kada su u pitanju javna društva.“

Kroz prateću prezentaciju Ante Žigman opisao je pozitivna kretanja na tržištu kapitala u proteklom razdoblju. Dodatno je spomenuo značajne aktivnosti i projekte koje Hanfa provodi s ciljem daljnjeg unaprjeđenja i razvoja tržišta kapitala i poticanja novih pozitivnih pomaka na tržištu. To često čini u suradnji s raznim dionicima, od Ministarstva financija preko drugih javnih institucija pa sve do samih sudionika na tržištu kapitala.

Priznanja najboljim izdavateljima

Na konferenciji su tradicionalno dodijeljena priznanja najboljim izdavateljima vrijednosnih papira uvrštenima na uređeno tržište kapitala za najbolju usklađenost s Kodeksom korporativnog upravljanja prema pokazateljima za 2024. godinu. Priznanja su zamišljena kao poticaj društvima koja svojim primjerom podižu standarde transparentnosti i odgovornosti, a ovogodišnji dobitnici su:

Podravka grupa d.d. na Vodećem tržištu

Končar – Elektroindustrija d.d. na Službenom tržištu

Ericsson Nikola Tesla d.d. na Redovitom tržištu, a

Hrvatski Telekom d.d. primio je priznanje za društvo koje je ostvarilo najveći napredak u korporativnom upravljanju tijekom 2024.godine.

Iskustva s tržišta – riječi izdavatelja i ulagatelja

U sklopu panel-rasprave „IPO kao strateška prekretnica: iskorak za društva s vizijom“, panelisti Marko Pipunić (Žito), Josip Glavaš (Erste Asset Management), Mladen Vedriš (ekonomski stručnjak) i Anamarija Staničić (Hanfa) podijelili su svoja iskustva i uvide o važnosti tržišta kapitala za rast i razvoj društava.

Naglasili su da tržište kapitala pruža pouzdan, učinkovit i fleksibilan izvor financiranja, koji podržava inovacije, upravljanje rizikom i stvaranje radnih mjesta, što doprinosi gospodarskom prosperitetu. Složili su se da u Hrvatskoj još uvijek postoji određena rezerviranost prema izlasku na burzu zbog straha od gubitka kontrole ili većih zahtjeva za transparentnošću, ali i da dugoročne koristi IPO-a svakako nadmašuju te izazove.

Kao ključne prednosti izdvojili su olakšan pristup kapitalu za rast i akvizicije, veću prepoznatljivost na tržištu, profesionalizaciju upravljačkih struktura te jačanje povjerenja ulagatelja i poslovnih partnera. Primjeri iz prakse pokazali su da izlazak na burzu može biti i vrijedan alat u procesu sukcesije obiteljskih društava jer osigurava kontinuitet poslovanja i stabilan okvir za prijenos vlasništva. Daljnja modernizacija tržišta, poticanje ulaganja i jačanje konkurentnosti hrvatskog financijskog sektora ključni su za uspješne IPO-ove i dugoročni rast društava putem tržišta kapitala, zaključili su panelisti.

Sve viši standardi korporativnog upravljanja

U okviru konferencije predstavljeni su i rezultati Godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju za 2024. godinu, koji dokazuje da izdavatelji sve ozbiljnije pristupaju korporativnom upravljanju jer ukupna usklađenost s Kodeksom u 2024. iznosi 72 %.

Najviša razina usklađenosti bilježi se u poglavljima Vodstvo (84 %) i Rizici, unutarnja kontrola i revizija (81 %), dok se najviše prostora za napredak otvara u području Imenovanja članova uprave i nadzornog odbora (61 %) te Dionika i korporativne društvene odgovornosti (58 %).

Rodna raznolikost također se polako popravlja. Iako više od polovice izdavatelja i dalje nema nijednu članicu uprave, broj društava s isključivo muškim upravama i nadzornim odborima pada, a gotovo polovica onih koji su postavili ciljeve za zastupljenost žena već ih je i ostvarila.

„Napredak je vidljiv, ali prostora za poboljšanje još ima, osobito u rodnoj raznolikosti i ulogama nadzornih odbora. Kvalitetno korporativno upravljanje ne donosi koristi samo dioničarima, nego i zaposlenicima, partnerima i široj zajednici“, naglasio je član upravnog vijeća Hanfe Jurica Jednačak.

Prošla godina bila je značajna i po tome što je prva godina izvještavanja o održivosti prema novim europskim standardima (Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD) i Europski standardi izvještavanja o održivosti (ESRS)). Analiza ukupno 40 izvještaja pokazala je da su svi izdavatelji izradili izvještaje, čime su položeni temelji za transparentno i usporedivo izvještavanje. Ipak, identificirani su izazovi u metodologijama za klimatske rizike, lanac dobavljača i tranzicijske planove.

Važno je naglasiti i da je u prosincu 2024. usvojen novi Kodeks korporativnog upravljanja, koji donosi značajne izmjene i proširenja. Novi Kodeks stupio je na snagu početkom 2025. i od tada se primjenjuje na društva čije su dionice uvrštene na uređeno tržište. Prvi izvještaji i učinci primjene novog Kodeksa bit će vidljivi u sljedećim godišnjim izvještajima o korporativnom upravljanju.