Hanfa: Izvještaj OECD-a o korporativnom upravljanju prvi put uključio Hrvatsku

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izvijestila je u utorak da je izdanje OECD-ova pregleda činjenica o korporativnom upravljanju 2025. prvi put uključilo i podatke o korporativnom upravljanju u Hrvatskoj.

Uključivanje Hrvatske u ovaj izvještaj predstavlja veliko priznanje hrvatskim institucijama i Hanfi za napore uložene posljednjih godina s ciljem poboljšanja kvalitete korporativnog upravljanja i usklađivanja s najvišim međunarodnim standardima, istaknuto je.

Riječ je o publikaciji koja donosi trendove i najnovije podatke o korporativnom upravljanju u 52 države svijeta.

Izvještaj pokazuje da se prakse korporativnog upravljanja sve više prate te da se u čak 73 posto obuhvaćenih država sastavlja nacionalno izvješće o pridržavanju preporuka kodeksa korporativnog upravljanja. U 90 posto država zahtijeva se objavljivanje informacija povezanih s održivošću, a 60 posto zahtijeva potvrdu tih podataka.

Ovogodišnji izvještaj, navode iz Hanfe, pokazao je da se poboljšava i rodna raznolikost u odborima. Žene u prosjeku zauzimaju 29 posto mjesta u odborima, što je za sedam postotnih bodova više nego 2022. Napredak žena na čelnim mjestima predsjednica odbora ipak je nešto sporiji, pa se tako nalaze na čelu 10 posto velikih javnih društava.

Digitalizacija je važan trend koji utječe i na način održavanja skupštine dioničara, kažu iz Hanfe, pa su virtualni sastanci sada dopušteni u 85 posto jurisdikcija, a oni hibridni u njih 94 posto.

Posljednjim izmjenama i dopunama Kodeksa o korporativnom upravljanju u Hrvatskoj su implementirana Načela skupine G20 i Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) o korporativnom upravljanju, a prvo izvještavanje o primjeni novih preporuka bit će ove godine, napominju iz Hanfe.

