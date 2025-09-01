HANFA nabavlja tri limuzine i četiri SUV-a. Procijenjena vrijednost leasinga – 400.000 eura

HANFA je objavila natječaj za nabavu sedam automobila, a propisane karakteristike sugeriraju kako ciljaju na neke konkretne modele. Između ostalog za neke od njih propisan je broj USB-C priključaka u kabini, elektronički otklopiva kuka za vuču, sjedala s masažom i druge opcije.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je natječaj za nabavu sedam automobila procijenjene vrijednosti 400.000 eura plus PDV.

Automobili se uzimaju na razdoblje od pet godina, a podijeljeni su u pet tipova.

Ambijentalno višebojno osvjetljenje

Prvi se odnosi na blagi hibrid dužine najmanje 4,9 metara i snage najmanje 110 kilovata. Karakteristike limuzine su detaljno propisane, a između ostaloga uključuju električno otvaranje i zatvaranje prtljažnika, kameru za parkiranje, sustav za održavanje putne brzine i razmaka od vozila ispred, minimalno četiri USB-C priključka u kabini i druge karakteristike iz kojih se može pretpostaviti da se cilja na neki konkretni model.

Drugi tip uključuje dva vozila, a također se radi o blagom hibridu dužine najmanje 4,9 metara i snage najmanje 110 kilovata. Dosta karakteristika vozila slično je kao i kod prvog tipa.

Treći tip vozila je SUV, blagi hibrid dužine najmanje 4,5 metara. Oprema ovog automobila je nešto skromnija nego kod prva dva tipa vozila, doduše, automobil treba imati sjedala vozača i suvozača s funkcijom masaže i ambijentalno višebojno osvjetljenje. I u ovoj slučaju HANFA traži dva automobila.

Četvrti tip je također SUV, blagi hibrid minimalne snage 110 kilovata. Treba biti dužine najmanje 4,75 metara, a obujam korisnog prtljažnog prostora mora biti najmanje 850 litara. I za ovo vozilo traže se neke specifične karakteristike poput bežičnog punjenja mobilnog telefona, grijanja prednjih sjedala i upravljača, električno otklopive kuke za vuču, minimalno pet USB-C priključaka u putničkoj kabini i slično.

I peti tip vozila također je SUV, blagi hibrid minimalne snage 110 kilovata. Čini se da se radi o istom modelu kao i kod četvrtog tipa, jer i ovaj treba imati najmanje 4,75 metara dužine i obujam korisnog prtljažnog prostora od najmanje 850 litara. Karakteristike vozila također su slične.

