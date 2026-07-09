Hanfa: Porast broja izdavatelja na ZSE s pozitivnim mišljenjem revizora

Čak 95 posto izdavatelja koji imaju uvrštene vrijednosnice na Zagrebačkoj burzi dobilo je nemodificirano mišljenje revizora na godišnje izvještaje za 2025., što znači da su u skladu s pravilima poput Međunarodnih revizijskih standarda te da investitori podacima u tim izvještajima mogu bezuvjetno vjerovati.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izvijestila je da je provela analizu revidiranih revizorskih izvještaja izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze za 2025. godinu.

“Analiza revizorskih izvještaja pokazuje pozitivan trend, s obzirom na to da se udio izdavatelja s nemodificiranim mišljenjem revizora povećao na 95 posto s 91 posto godinu ranije. U analizu su uključena 73 izvještaja. Analizom su obuhvaćeni vrsta izdanog revizorskog mišljenja, ključna revizijska pitanja te isticanje pitanja revizora”, naveli su iz Hanfe.

Prema segmentima tržišta, svi izdavatelji na Vodećem tržištu Zagrebačke burze, njih šest, dobili su nemodificirano mišljenje revizora, što je i očekivano s obzirom na to da je riječ o kotaciji s najvišim standardima. I na Službenom tržištu svi izdavatelji, njih 24, imaju pozitivno, nemodificirano mišljenje revizora. Na Redovitom tržištu 39 izdavatelja ima nemodificirano, četiri imaju modificirano mišljenje, a tri izdavatelja nisu objavila svoje revidirane izvještaje.

Pritom je iz podataka vidljivo da su tri modificirana mišljenja na godišnje izvještaje za 2025. godinu mišljenja s rezervom, što znači da su financijski izvještaji u većem dijelu točni i fer, ali postoji određeno odstupanje od računovodstvenih standarda ili revizor nije mogao provjeriti pojedine stavke, no te nepravilnosti ne utječu na sliku financijskih izvještaja u cjelini.

Hanfa poziva sve sadašnje i potencijalne ulagatelje da redovito prate objave propisanih informacija izdavatelja, uključujući revidirane godišnje financijske izvještaje i izvještaje o održivosti. Svrha je objavljivanja informacija o izdavateljima osigurati istodobnu javnu dostupnost svih relevantnih informacija kako bi svi zainteresirani ulagatelji mogli donijeti informiranu odluku o ulaganju.

Izvještaje o održivosti izradilo 35 izdavatelja

Ujedno, Hanfa je drugu godinu zaredom provela i analizu izvještavanja o održivosti, koje je za 2025. izradilo 35 izdavatelja (11 s obvezom i 24 dobrovoljno), pri čemu su svi dostavili i izvještaj o provjeri izvještaja o održivosti, što je za osam postotnih bodova više nego u 2024. godini. Riječ je o nefinancijskom izvještavanju u kojem tvrtka javno izvještava o svom utjecaju na okoliš i društvo te o korporativnom upravljanju sukladno europskim standardima izvještavanja o održivosti (ESRS).

Iz Hanfe su pritom istaknuli da 24 izdavatelja koji su na dan 31. prosinca 2024. imali prosječno manje od 1.000 zaposlenih i nisu premašili neto prihod od 450 milijuna eura, unatoč dostupnom regulatornom izuzeću, odlučili dobrovoljno izraditi i objaviti izvještaje o održivosti, prepoznajući njihovu ključnu ulogu i stratešku vrijednost u unapređenju transparentnosti i izgradnje održivog poslovnog modela.

Za 2025. za 34 izdavatelja (97 posto) izdani su zaključci s ograničenim uvjerenjem bez rezervi, dok je za samo jednog izdavatelja izdan zaključak s rezervom. Time je zabilježeno poboljšanje u odnosu na 2024., kada je bilo pet zaključaka s rezervom, naveli su iz Hanfe.