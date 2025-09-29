HEP izdvojio 20,91 milijuna eura plus PDV za zaštitarske usluge tijekom sljedeće dvije godine

HEP priprema natječaj na kojem će odabrati zaštitarske tvrtke koje će sljedeće dvije godine štititi njihove objekte. Procijenjena vrijednost tog posla iznosi 20,91 milijuna eura plus PDV. Doduše, prilično je opsežan – radi se o više od 2,2 milijuna zaštitarskih sati i dodatnih usluga.

Hrvatska elektroprivreda najavila je natječaj za usluge zaštite objekata u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina. Procijenjena vrijednost natječaja je 20,91 milijuna eura plus PDV, a podijeljen je u četiri grupe. One pokrivaju četiri geografske cjeline, a najskuplja je prva koja se odnosi na sjeverozapadnu Hrvatsku – iznosi 8,08 milijuna eura plus PDV.

Ugovori ovisno o lokacijama uključuju usluge tjelesne zaštite objekata, recepcije, intervencije s vozilom, naoružane pratnje, ophodnje vozilom. Količine usluga tjelesne zaštite mjere se u satima, a uvjerljivo je najveća količina usluga tjelesne zaštite objekata – oko 2,2 milijuna sati. Intervencije s vozilom iznose nešto manje od 12.000 sati, oružana pratnja nešto manje od 10.000 sati, a usluge recepcije tek 290 sati.

Neki od uvjeta za sudjelovanje na natječaju su uplaćena osiguranja za pokriće odgovornosti iz djelatnosti. Za primjerice prvu grupu koja pokriva Sjeverozapadnu Hrvatsku, ono mora pokrivati najmanje 1,40 milijuna eura potencijalne štete. Osim toga, tvrtke moraju zadovoljiti kriterij sličnih većih angažmana u prethodne tri godine. Za već spomenutu prvu grupu, zainteresirane tvrtke moraju imati jedan do tri veća posla koja ukupno vrijede bar 810.000 eura.

Posao obuhvaća potrebe HEP-a i pripadajućih tvrtki – HEP ODS, HEP Elektra, HEP – Plin, HEP Proizvodnja, i HEP Toplinarstvo.

Za pretpostaviti je da će ukupni trošak u konačnici biti manji, jer je jedini kriterij za izbor četiri zaštitarske tvrtke cijena. Riječ je o okvirnom (dvogodišnjem) sporazumu, što znači da količina usluga (a samim time i cijena) mogu odstupati od dogovorenih.