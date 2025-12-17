HEP priprema tri natječaja teška 90 milijuna eura plus PDV. Transformatori i 8800 kilometara kabela

HEP u sljedeće dvije godine planira nabaviti 2683 transformatora i 8800 kilometara kabela. Pripremaju tri natječaja čija je ukupna procijenjena vrijednost gotovo 90 milijuna eura plus PDV.

Hrvatska elektroprivreda (HEP) najavila je na Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina tri natječaja teška 89,91 milijuna eura plus PDV. Predmeti nabave su transformatori, kabelski snopovi i distribucijski kabeli.

Najveći od tri natječaja onaj je za 2. generaciju energetski učinkovitih transformatora težak 50,98 milijuna eura plus PDV. Natječaj je podijeljen u četiri grupe prema geografskim područjima. Riječ je o okvirnom sporazumu, što znači da stvarna količina transformatora može varirati. Ukupno ih se planira nabaviti 2683 tijekom 24 mjeseca. Kriteriji za izbor su cijena s utjecajem od 90 posto i jamstvo s utjecajem od 10 posto.

Natječaj za kabelske snopove procijenjen je na 14,33 milijuna eura plus PDV. Također je podijeljen u četiri grupe, a planirana dužina kabela koje namjeravaju nabaviti kroz sve četiri grupe je 4496 kilometara.

Natječaj za distribucijske četverožilne kabele procijenjen je na 24,61 milijun eura plus PDV. I on je podijeljen na četiri grupe. Ovaj put planirana dužina kabela je 4396 kilometara.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se