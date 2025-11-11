HEP i 3. maj sklopili nagodbu o tražbini

Trgovački sud u Rijeci izvijestio je da je u postupku mirenja HEP-a i brodogradilišta 3. maj u stečaju sklopljena nagodba i priznata tražbina HEP-a od 337.504 eura, što je stotinjak tisuća eura više od tražbine od 236.215 eura koju je priznao stečajni upravitelj Loris Rak.

“Utvrđuje se da je razlog osporavanja bilo neusklađeno knjigovodstveno stanje u analitičkim karticama HEP-a i 3. maja uslijed čega u poslovnim knjigama 3. maja nije bila evidentirana osporena tražbina stečajnog vjerovnika HEP-a”, ističe se u ugovoru o nagodbi.

Nagodba je uslijedila nakon što je Trgovački sud u Rijeci prošlog tjedna odobrio stečajnom upravitelju brodogradilišta 3. maj d.d. Lorisu Raku podnošenje tužbe protiv države, radi pobijanja ugovora o prijenosu poslovnih udjela i ugovora o namirenju dijela potraživanja, kojima je država postala vlasnik tvrtke kćeri.

Stečajni upravitelj 3. maja Loris Rak tada je rekao Hini da će se razmotriti mogućnost nagodbe, a ako do nje ne dođe planira podnijeti tužbu.

Riječ je o ugovorima koje su u početku godine sklopili 3. maj i država, a kojima se uređuje namirenje dijela potraživanja RH prijenosom svih, odnosno tri poslovna udjela koje je 3. maj imao u tvrtki kćeri 3. maj Rijeka 1905, odnosno 100 posto temeljnog kapitala tvrtke kćeri od 10,3 milijuna eura, na državu.

Stečajni postupak nad “starim” brodogradilištem 3. majem otvoren je na Trgovačkom sudu u Rijeci u svibnju. U rujnu je održano prvo ispitno i izvještajno ročište, a vjerovnici su prihvatili izvješće stečajnog upravitelja, u kojemu je procijenio kako imovina neće biti dostatna za pokriće tražbina te su se suglasili s unovčenjem pokretnina i odlukom da se poslovanje 3. maja neće nastavljati.

Tijekom ispitnog ročišta, punomoćnik tvrtke Adria Rijeka Alen Ivković osporio je četiri tražbine, među kojima i tražbinu Ministarstva financija po osnovi protestiranih jamstava te je od strane suda upućen na parnice.

Nakon izvještajnog ročišta, Ivković je u vezi navoda stečajnog upravitelja da stečajna masa nije dovoljna za namirenje vjerovnika, upitao je li određena imovina, prije otvaranja stečaja prenesena na druga društva, odnosno na tvrtku kćer 3. maj Rijeka 1905 te postoji li mogućnost povrata te imovine.

Stečajni upravitelj potvrdio je tada da je stečajni dužnik u postupku povećanja temeljnog kapitala prenio određenu imovinu, odnosno proizvodni pogon i određene nekretnine na 3. maj Rijeka 1905, da je ta imovina kasnije, radi prijeboja potraživanja, prenesena na Republiku Hrvatsku te da je u tijeku pravna analiza kako bi se utvrdilo postoje li osnove za eventualno pobijanje tih radnji.

Vlada je odluku o namirenju dijela potraživanja države prema brodogradilištu 3. maj, prijenosom poslovnih udjela njegove tvrtke kćeri 3. maj Rijeka 1905 na državu te o prijenosu koncesije na tu tvrtku, donijela lani u prosincu.

Tvrtka 3. maj Rijeka 1905 nastavila je brodograđevnu djelatnost na istoj lokaciji i ugovorila nove poslove, među kojima izgradnju trupa polarnog kruzera nove generacije za Scenic Group, a ranije ugovorene poslove završio je 3. maj.