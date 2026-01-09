HPK bira svoje predstavnike, pozivaju poljoprivrednike da se uključe u izbore

Hrvatska poljoprivredna komora u prvom tromjesečju ove godine održat će izbore za sva tijela HPK. Na izborima za HPK pravo glasa imaju svi članovi Komore – obavezni i dobrovoljni, a na Izborima će se birati Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor, Sud časti.

Objavljeno je to na konferenciji za novinare HPK koja je održana danas u Zagrebu.

Izbori za tijela Hrvatske poljoprivredne komore počinju ovaj mjesec i traju tri do pet mjeseci. Biraju se tijela Komore – Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor, Sud časti. Na Izborima mogu sudjelovati svi članovi Komore, obavezni i dobrovoljni, a to je oko 70.000 članova sa pravom glasa. Da bi sudjelovao na izborima poljoprivrednika mora biti član Hrvatske poljoprivredne komore i imati valjanu e-mail adresu, istaknuto je na konferenciji za novinare na kojoj su predstavnici HPK pozvali svoje članstvo da se aktivno uključi u ovogodišnje Izbore.

“HPK poziva poljoprivrednike da se uključe u izbore i u rad HPK te da svojim znanjem i iskustvom doprinesu poboljšanju poljoprivrede, promijeni mišljenja građana o hrvatskoj poljoprivredi te olakšaju poslovanje i život u ruralnim područjima kroz djelovanje Komore na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Pred nama su izazovna vremena, posebice u kontekstu dolaska nove ZPP od 2028. godine koja najavljuje rezanje novca za poljoprivredu, što je ogroman problem za sve poljoprivrednike Hrvatske i EU. Zato nam na čelnim pozicijama i tijelima Komore trebaju ljudi sa znanjem, integritetom, iskustvom i voljom da artikuliraju i kreiraju rješenja za sve problem hrvatskih poljoprivrednika – kako na nacionalnoj, tako i EU razini“, izjavio je predsjednik HPK Mladen Jakopović.

Jakopović je objasnio kako se izbori provode elektronskim putem i to putem platforma FairVotes, koja je namijenjena za provođenje elektroničkog glasanja, a koja je jednostavna i sigurna. Svaki član komora evidentiran na dan 31. listopada 2025. godine na svoju e-mail adresu dobiva prvo upite o glasanju, dok će prije toga biti provedena validacija e-mailova.

Kada završe rokovi za kandidiranje i prigovore u određeno vrijeme na e-mailove birača stiže elektronički glasački listić, koji je zaštićen sigurnosnim protokolima i kodovima te se može glasati samo jednom. Taj listić se veže na određeni e-mail, odnosno na MIBPG i može se iskoristiti samo jednom.

Prema važećim pravilnicima HPK, Skupština se na elektroničkim izborima bira već u veljači, dok će se Upravni odbor i Predsjednik birati krajem ožujka, na izbornoj Skupštini. Nakon toga se Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti, biraju na prvoj sljedećoj Skupštini, koju saziva novo izabrani Predsjednik.

Iz HPK ističu kako su sve informaciju o Izborima 2026. raspoložive na web stranici Komore i preporuka poljoprivrednicima je da prate objave kako bi dobili pravovaljane informacije o tijeku izbora.

“Obavijest o početku je već bila poslana na mailove, ali puno ljudi ne otvara mailove ili ne koriste e-mailove. Zato je web stranica najsigurniji način praćenja jer se sve informacije pravovremeno objavljuju“, kazao je Jakopović.

Iz HPK naglašavaju kako su sve informacije o uvjetima kandidiranja za tijela HPK navedeni u Pravilniku o provođenju izbora. Pravilni će također biti uskoro na web stranici, te će biti određeni i rokovi za sve izborne aktivnosti.

Primjerice, kandidat za Predsjednika HPK mora biti član Komore, te mora priložiti obrasce koje je utvrdilo izborno povjerenstvo pri čemu mora imati plaćenu članarinu, dok primjerice formalno obrazovanje nije uvjet. Izbori za predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore provode se tako da članovi Skupštine, na Izbornoj skupštini, s liste predloženih kandidata, sukladno članku 22. Statuta HPK, tajnim glasovanjem biraju predsjednika Komore, kažu u HPK.

Iz HPK ističu kako obvezni članovi mogu sudjelovati na izborima i bez plaćene članarine (a za kandidiranje je plaćena članarina obavezno), dok je za dobrovoljne članove plaćanje članarine ionako uvjet da postanu članovi Komore.

“Izborna promidžba počinje danom objave prihvaćenih kandidata, a završava 24 sata prije početka glasanja. Kandidati mogu provoditi svoje kampanje kako žele, HPK ne ograničava niti uvjetuje kampanje. Ipak pozivamo sve kandidate na fair play komunikaciju i nadamo se da će tako i biti, te da ćemo izabrati najbolje među poljoprivrednim proizvođačima“, kazao je Jakopović.

U Pravilniku za provođenje izbora navedeni su i brojevi članova po županijama, te brojevi predstavnika u Skupštini sukladno odredbama Statuta. Prema najavi izborna skupština se planira krajem ožujka i tada će biti formirana nova Skupština. Nadamo se da će se sve županije uključiti u izbore i odazvati i da će biti kandidata iz svih županije“, zaključili su iz HPK na konferenciji za novinare.