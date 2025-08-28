Hrvatska ima najviše vatrogasaca po stanovniku u Europskoj uniji

Hrvatska je na vrhu Europske unije po udjelu vatrogasaca u broju zaposlenog stanovništva, no prema kriteriju potrošnje kao postotka proračuna, nalazi se u sredini.

Države Europske unije u 2024. godini imale su ukupno 390 600 profesionalnih vatrogasaca, što predstavlja 0,19 posto ukupnog broja zaposlenih u Uniji – pokazuju Eurostatovi podaci.

Zanimljivo je kako je među 20 država za koje su podaci dostupni, država s najvećim omjerom broja vatrogasaca među svim zaposlenima Hrvatska. U njoj je udio vatrogasaca u ukupnom broju zaposlenih 0,45 posto. Drugo mjesto drži Grčka, još jedna mediteranska država koja svake godine ima velikih problema s požarima. Treće mjesto drži Češka s 0,34 postotnim udjelom. Na drugom kraju ljestvice su Nizozemska (0,07%), Danska (0,08%) i Švedska (0,10%).

Udio vatrogasaca u broju ukupno zaposlenih; Izvor: Eurostat

Na razini EU, 75,2 posto svih profesionalnih vatrogasaca bilo je u dobi od 15 do 49 godina. To je primjetno mlađa radna snaga u usporedbi s ukupnom zaposlenošću u EU, gdje je samo 64,8 posto radnika u toj dobnoj skupini.

Godinu ranije, vlade država EU potrošile su 40,6 milijardi eura na „vatrogasne službe“, što odražava porast od 8,5 posto u ukupnim rashodima opće države za ovu funkciju u usporedbi s 2022. godinom kad je potrošeno 37,4 milijarde eura. Povećanje rashoda za vatrogasne službe u apsolutnim brojkama ipak je u skladu s povećanjima u drugim funkcijama. Vatrogasne službe od 2017. dosljedno čine 0,5 posto ukupnih državnih rashoda.

Hrvatska je na toj ljestvici pri sredini sa tek 0,4 posto državnih rashoda, no nije sigurno jesu li u taj iznos ubrojeni kanaderi, s obzirom da se oni vode kao dio Ministarstva obrane. Najveći udio rashoda za vatrogasne službe u 2023. godini imala je Rumunjska s 0,9 posto ukupnih državnih rashoda. Slijede Estonija i Grčka sa po 0,7 posto. Nasuprot tome, Danska je zabilježila najmanji udio rashoda za vatrogasne službe (0,1%), a slijede je Malta (0,2%), Portugal i Austrija (po 0,3%).

