Koliko su Hrvati zadovoljni financijama, a koliko Europljani?

Hrvati su sve zadovoljniji svojom financijskom situacijom, no i dalje su po tom zadovoljstvu pri dnu Europske unije.

Eurostat je u četvrtak objavio podatke o zadovoljstvu građana Europske unije svojom financijskom situacijom. Hrvatska je pri dnu ljestvice s ocjenom 5,7 na ljestvici do 10. Doduše, radi se o podacima za 2022. godinu.



U prosjeku, zadovoljstvo građana u EU iznosi 6,6. To je nešto niže u usporedbi s općom ocjenom životnog zadovoljstva, koja je iste godine iznosila 7,1.

Najzadovoljniji Nizozemci i Finci

Najbolje ocjene ne znače nužno najviše plaće. Najviša razina financijskog zadovoljstva zabilježena je u Nizozemskoj i Finskoj, u obje s ocjenom 7,6, a slijedile su Švedska s 7,4 i Austrija sa 7,3. Što se država izvan Unije tiče, u vrhu su očekivano Švicarska (7,5) i Norveška (7,4)

Na drugom kraju ljestvice bilo je šest država članica EU u kojima je razina zadovoljstva bila ispod 6, što znači da su ljudi bili više nezadovoljni nego zadovoljni svojom financijskom situacijom. Najniža ocjena zabilježena je u Bugarskoj s 4,6, a zatim u Grčkoj (5,3), Hrvatskoj (5,7), Slovačkoj (5,8), Mađarskoj i Latviji (obje po 5,9).

Hrvatskih 5,7 bodova napredak je u odnosu na ranije podatke. U 2013. godini taj broj je bio niskih 4,7, a pet godina kasnije 5,2.

Što se najbližeg okruženja tiče, Italija i Slovenija imaju 6,7, Srbija 5,2, a Crna Gora 4,9. Podaci za Bosnu i Hercegovinu i neke druge države nisu dostupni za 2022. godinu.