Hrvatska rastom BDP-a u četvrtom kvartalu pri vrhu EU-a

Hrvatska je u četvrtom tromjesečju 2025. bila u skupini zemalja EU-a s najvećim rastom gospodarstva, uz bok Cipru, pokazale su u petak nove procjene europskog statističkog ureda.

Sezonski prilagođen bruto domaći proizvod (BDP) u eurozoni porastao je u četvrtom tromjesečju za 0,2 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je uvećan za 0,3 posto, pokazuju revidirani izračuni Eurostata.

Isti postotni rast zabilježen je i na razini Unije, prema revidiranom podatku. U trećem kvartalu uvećan je za 0,4 posto.

U cijeloj 2025. godini gospodarstvo eurozone poraslo je za 1,4 posto, a Unije u cjelini za 1,5 posto.

Podaci pokazuje ubrzanu aktivnost na oba područja, nakon 0,9-postotnog rasta u u zoni primjene zajedničke europske valute u 2024. i 1,1-postotnog na razini Unije.

Hrvatska uz Cipar

Najsnažnije je u razdoblju od listopada do prosinca na tromjesečnoj razini porasla gospodarska aktivnost na Malti, za 2,1 posto, izračunali su u Eurostatu.

Slijedi Litva s rastom od 1,7 posto.

Blizu je i Hrvatska koja je u četvrtom kvartalu zabilježila rast sezonski prilagođenog BDP-a za 1,4 posto u odnosu na prethodna tri mjeseca kada je uvećan za 0,4 posto.

Isti postotni rast bilježio je u razdoblju od listopada do prosinca i Cipar, pokazuje izvješće.

Pad aktivnosti bilježile su četiri zemlje, predvođene Irskom gdje je smanjena za 3,8 posto. Rumunjska je s padom aktivnosti drugo tromjesečje zaredom, za 1,9 posto, kliznula u recesiju.

U Estoniji i Luksemburgu gospodarska aktivnosti kliznula je za 0,1 posto, a u Austriji je stagnirala.

Usporavanje

Godišnja usporedba pokazuje rast gospodarstva eurozone u četvrtom kvartalu za 1,2 posto, prema revidiranom podatku. U trećem kvartalu iznosio je 1,4 posto.

Gospodarstvo EU-a u cjelini poraslo je, prema revidiranom podatku, za 1,4 posto, također nešto slabije nego u ljetnim mjesecima.

Daleko je najsnažnije u razdoblju od listopada do prosinca na godišnjoj razini porasla gospodarska aktivnost na Malti, za 6,4 posto.

Slijede Cipar i Poljska s rastom od 4,5 odnosno od 3,6 posto.

Hrvatsko gospodarstvo u četvrtom je kvartalu poraslo za 3,3 posto u odnosu na isti kvartal godine ranije, prema sezonski prilagođenim podacima. U trećem kvartalu uvećano je za 2,6 posto.

Pad aktivnosti zabilježen je samo u Rumunjskoj, za 1,5 posto, pokazuju tablice Eurostata.