Hrvatska u prvih pet zemalja EU-a koje su u rujnu imale više letova nego 2019.
Hrvatska je među prvih pet zemalja članica EU-a od njih 12 koje su u rujnu 2025. imale više komercijalnih avioletova nego u rujnu 2019., dok su ostale članice ispod te razine, pokazuju podaci Eurostata, prema kojima je u cijeloj EU letova u ovom rujnu bilo 1,8 posto manje nego 2019. godine.
Ukupno je prema podacima Eurostata, u rujnu 2025. u EU-u bilo nešto više od 653 tisuće komercijalnih letova, što je porast od 2,6 posto u odnosu na rujan 2024., kao i 1,8 posto manje nego u istom mjesecu 2019. godine, koja je i ukupno do sada bila rekordna za industriju putovanja.
Slični trend vidljiv je i tijekom cijelog razdoblja lipanj-rujan 2025. – u svakom od ta četiri mjeseca u EU-u je ukupno zabilježen porast komercijalnih letova u odnosu na isto razdoblje 2024. – u lipnju je taj rast bio 2,8 posto, u srpnju 2,9, a u kolovozu 3,3 posto.
Iako su brojke još uvijek bile ispod onih iz predpandemijske razine iz 2019. godine, iz Eurostata napominju da su se u svakom od tih mjeseci ipak približavale toj razini.
Hrvatska na 4. mjestu među onima s više letova
Hrvatska se s porastom broja komercijalnih letova u rujnu 2025. od blizu 20 posto u odnosu na rujan 2019. pozicionirala na 4. mjestu među 12 zemalja EU-a koje su to premašile, a sličan rast imala je i Malta, koja je na 5. mjestu.
Prvi je Cipar koji je rujan 2019. premašio za 24,1 posto više komercijalnih letova, a slijede druga Poljska s porastom od 22,4 posto i treća Grčka s 21,4 posto više tih letova.
Grafikoni Eurostata pokazuju da su u 12 zemalja s rastom broja letova još (redom) Rumunjska, Portugal, Italija, Španjolska, Irska, Mađarska i Slovačka.
S druge strane, među zemljama EU-a koje su u rujnu 2025. imale manje letova nego u rujnu 2019. su Luksemburg, Litva, Češka, Danska i Francuska, kao ‘petorka’ koja najmanje zaostaje za brojem tih letova, dok pet ‘zadnjih’ odnosno one koje imaju imaju najveći zaostatak ‘predvodi’ Latvija u kojoj je tih letova bilo 29,8 posto manje.
Slijedi Švedska sa 27,3 posto manje komercijalnih letova u rujnu 2025. u odnosu na rujan 2019., Finska sa 23,9 posto manje letova te zatim Njemačka, Estonija i Slovenija, koje imaju sličen postotke odnosno između 10 do 15 posto manje letova, te su, komentiraju iz Eurostata, “još uvijek daleko od brojki iz 2019.”