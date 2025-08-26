Enna Fruit postala je Arivera Fruit. Ciljevi i vrijednosti ostaju isti

S promjenom vizualnog identiteta Arivera Fruit je dobila i novu web stranicu s najvažnijim informacijama o strukturi i organizaciji kompanije i njezinim temeljnim poslovnim aktivnostima.

Priključivanjem Fortenova grupi, Enna Fruit je prošla kroz cjeloviti redizajn imena i vizualnog identiteta kompanije. Novo ime kompanije sada je Arivera Fruit, što prati i promjena zaštitnog znaka te boja kompanije.

Dok je novo ime kompanije proizašlo iz kombinacije riječi koje su sinonimi za hrabrost, snagu i posvećenost koji su vodilja poslovanja kompanije, novi logo i izabrane boje refleksija su na prirodu i njezine plodove koji se nesebično nude na osunčanim poljima, priopćili su iz kompanije.

Istodobno, s promjenom vizualnog identiteta Arivera Fruit je dobila i novu web stranicu s najvažnijim informacijama o strukturi i organizaciji kompanije i njezinim temeljnim poslovnim aktivnostima.

Arivera Fruit je sa svojim povezanim društvima u svim državama regije vodeća tvrtka u JI Europi za opskrbu tržišta, organizaciju proizvodnje, otkup, distribuciju i preradu voća i povrća. U otkupu trenutno surađuje s više od 1000 kooperanata, a u svakoj zemlji u kojoj posluje ima istu strategiju – fokus je na organizaciji proizvodnje i otkupu domaće robe prije svega za opskrbu lokalnog tržišta, a potom i za izvoz u regiju i šire. U tu svrhu u svakoj državi Arivera Fruit ima svoj otkupni centar, dok ih je u Hrvatskoj šest – u Donjem Miholjcu, Lozanu, Varaždinu, Opuzenu i Polači te Dugom Selu u kojem je i sjedište kompanije. Putem tvrtke Moslavina voća upravlja najvećim voćnjakom jabuka u Hrvatskoj, kod Kloštar Ivanića. Kompanija ima preko 600 zaposlenih i ukupne prihode veće od 270 milijuna eura.

“Promijenili smo ime i vizualni identitet, ali sve temeljne vrijednosti kojima se vodimo u poslovanju ostale su iste. Radimo, rastemo, pružamo podršku našim kooperantima i partnerima i brinemo o našim zaposlenicima, kupcima i cijeloj zajednici. Tako smo u svega pet godina u cijeloj regiji stvorili čvrsti lanac odnosa koji kreiraju nove vrijednosti na svim tržištima na kojima poslujemo. Dodatno osnažena ulaskom u Fortenova grupu s kojom prije svega dijeli isti pristup poslovanju, Arivera Fruit će nastaviti biti siguran oslonac regionalne proizvodnje voća i povrća”, rekla je Sanja Burić, predsjednica Nadzornog odbora Arivere Fruit.