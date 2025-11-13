Hrvatski ETF Airways nakon pet godina poslovanja nabavlja još dva zrakoplova

ETF Airways svoju flotu koju trenutačno čine tri Boeinga proširuje s još jednim Boeingom i jednim ATR-om. Njihovo širenje poslovanja obuhvaća i otvaranje dvije nove kompanije. Jedna će održavati zrakoplove u Zadru, a druga biti turistička agencija.



Hrvatska zrakoplovna tvrtka ETF Airways predstavila je u srijedu u Zadru svoj novi zrakoplov ATR 72-600, četvrti u svojoj floti. CEO i suvlasnik kompanije Stjepan Bedić za Forbes Hrvatska najavio je kako nabavljaju i Boeing 737, čime će imati ukupno pet zrakoplova u floti.

O njihovim planovima da nabave četvrti avion Forbes Hrvatska izvještavala je još u prosincu prošle godine. Bedić je tada rekao kako flotu u kojoj imaju tri Boeinga žele proširiti ako naiđu na dobru ponudu.



ATR 72-600 je propelerac talijansko-francuskog proizvođača. Model koji su nabavili star je osam godina i ima 70 sjedišta. Planiraju ga nuditi drugim avio kompanijama za regionalne letove, s obzirom da su prepoznali potencijal takvog tržišta.



Boeing 737 koji nabavljaju star je 15 godina i ima 189 sjedišta. S njime također misle letjeti za druge kompanije, s obzirom da je to model poslovanja s kojim uspješno grade kompaniju.

Pokretanje novih tvrtki: ETF Tehnics i ETF Travel

Bedić najavljuje i uspostavu nove operativne baze u Zadru i osnivanje ETF Technicsa. Nova tvrtka bit će specijalizirana za tehničko održavanje zrakoplova i razvoj sigurnosnih standarda. Pojašnjava kako žele da što više toga ostane u Hrvatskoj – i radna mjesta i know-how. U početku kreću s linijskim održavanjem (za koje nije potreban hangar) svojih zrakoplova, a poslije misle usmjeriti tvrtku u smjeru koji će im omogućiti da samostalno i uspješno posluju.

Dobra je to vijest i za Tehničku školu u Zadru, s obzirom da će tamošnjim učenicima ponuditi stipendije i praksu. Vjeruje da će ih uspjeti privući jer se radi o dobro plaćenim radnim mjestima, a oni im žele pomoći i u dobivanju dozvola za obavljanje takvih poslova.

Osim toga otvaraju i turističku agenciju ETF Travel. Nju pokreću kako bi smanjili troškove kupnje karata za svoje posade, a kasnije planiraju i organizaciju charter letova i prodaju karata.