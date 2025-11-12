Hrvatska u zimskom redu letenja izravno povezana s 25 zemalja

Hrvatska će u zimskom redu letenja biti izravno povezana s 25 zemalja, a najviše izravnih zrakoplovnih linija imat će s Njemačkom, Švicarskom, Austrijom, Nizozemskom i Ujedinjenom Kraljevinom (UK), izvijestila je Hrvatska turistička zajednica (HTZ), prenoseći informacije iz zračnih luka.

Osim s europskim državama, izravnim zrakoplovnim linijama Hrvatska će tijekom ove zime biti povezana i s nekoliko odredišta na drugim kontinentima, primjerice s Katarom, Turskom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE).

Zračni prijevoz direktor HTZ-a Kristjan Staničić ocjenjuje važnim za razvoj hrvatskog turizma, pogotovo u razdobljima izvan ljetnih mjeseci, kada kvalitetna povezanost s tržištima pridonosi ostvarenju dobrih turističkih rezultata.

“Tijekom ove zimske sezone letenja Hrvatska je direktno povezana sa 69 stranih gradova, čime postaje još privlačnija putnicima iz svijeta. Učinkovit zračni promet izravno utječe i na cjelogodišnji i održivi razvoj turističkog sektora, s obzirom na to da potiče dolazak turista u različitim godišnjim dobima, pridonosi ravnomjernijem rasporedu turističkih aktivnosti izvan vrhunca turističke godine te čini hrvatske destinacije dostupnijima međunarodnom turističkom tržištu”, istaknuo je Staničić.

Ukupno se prema informacijama sa domaćih zračnih luka, u zimskoj sezoni letenja očekuje 151 jedinstvena aviolinija, dok su među stranim gradovima za koje je planirana najsnažnija povezanost Frankfurt, München, Beč, Amsterdam i Istanbul.

Uzimajući u obzir dostupne podatke i najave, iz HTZ-a dodaju da se najveći broj zrakoplovnih/putničkih operacija planira za zračnu luku Zagreb, a potom slijede zračne luke Split i Dubrovnik.

Na linijama prema Hrvatskoj letjet će 32 zrakoplovna prijevoznika, pri čemu na domaćim i stranim letovima u zimi najviše operacija planiraju Croatia Airlines, Ryanair, Trade Air i Lufthansa.