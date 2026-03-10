Hrvatski Telekom pokrenuo prvu online platformu u Hrvatskoj za kupnju digitalnih poklon bonova

Hrvatski Telekom pokrenuo je prvu online platformu u Hrvatskoj koja omogućuje jednostavnu, brzu i personaliziranu kupnju i slanje digitalnih poklon bonova poznatih globalnih i domaćih brendova. Platforma je dostupna unutar popularnog programa pogodnosti Magenta Moments u mobilnoj aplikaciji Moj Telekom, a mogu joj besplatno pristupiti svi korisnici, neovisno o tome koju mobilnu mrežu koriste.

Korisnici mogu odabrati željeni poklon bon i njegovu vrijednost, dodati osobnu poruku i fotografiju ili video te zakazati slanje na točno određeni datum. Po želji, mogu koristiti i AI pomoćnika za inspiraciju pri pisanju čestitke. Poklon bon primatelju stiže instantno putem e-maila i SMS-a, što ovu uslugu čini idealnim rješenjem za planirane prigode, ali i za poklone u zadnji trenutak.

Trenutno su na raspolaganju poklon bonovi globalnih brendova, među kojima su Zalando, IKEA, Decathlon, Intersport, Airbnb i drugi. Ponuda će uskoro biti proširena i poklon karticama vodećih domaćih brendova, a potom će se nastaviti postupno širiti i nadopunjavati novim partnerima.

Korisnicima programa Magenta Moments, kojih je u Hrvatskoj već više od 500.000, dostupna je i dodatna pogodnost povremene zamjene prikupljenih “srca“ za popuste na odabrane poklon bonove. Već sada “srca“ se mogu zamijeniti za popuste na poklon kartice Zalanda i IKEA-e, a količina je ograničena.

“Kupnja i slanje digitalnih poklon bonova logičan su nastavak razvoja programa pogodnosti Magenta Moments i još jedan način stvaranja dodatne vrijednosti za korisnike. Željeli smo ponuditi brzo i praktično rješenje koje koristi prednosti digitalne tehnologije, ali zadržava osobnu notu darivanja kako bi korisnici mogli ostati povezani i kada nisu fizički blizu, bilo da je riječ o rođendanima, blagdanima ili spontanim trenucima. Time potvrđujemo ulogu Hrvatskog Telekoma kao digitalnog partnera koji razvija usluge usmjerene na stvarne potrebe korisnika“, izjavio je Krešimir Madunović, glavni operativni direktor za privatne korisnike u Hrvatskom Telekomu.

Osim kupnje digitalnih poklon bonova, korisnici kroz program pogodnosti Magenta Moments mogu ostvariti i niz drugih pogodnosti, od ekskluzivnih popusta i besplatnih ponuda do sudjelovanja u nagradnim igrama u kategorijama poput hrane i pića, zabave, kupovine i putovanja. Program je dostupan na deset europskih tržišta i broji više od devet milijuna članova.